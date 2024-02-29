全电动垂直起降 (eVTOL) 喷气式飞机开发商Lilium NV与电动汽车充电基础设施和微电网解决方案提供商 Star Charge 合作，为其 Lilium Jets 开发、定制和提供充电系统。

在新加坡航展上，两家公司宣布 Lilium 为其地面和飞行测试飞机以及飞机维护和交付中心活动下了第一笔 120 个充电器订单。Lilium 还将为其投资垂直机场的客户提供充电站。Lilium此前宣布采用组合充电系统（CCS）标准进行快速充电。Star Charge 的定制快速充电系统将与 Lilium Jets 和其他与 CCS 兼容的 eVTOL 完全兼容。这些充电器将配备超长液冷充电电缆，可实现高性能充电，适用于各种着陆基础设施。

与其他没有液冷充电电缆的充电器相比，Lilium 预计通过使用 Star Charge 的 CCS 充电器，将显着缩短充电时间。充电时间的缩短将有助于缩短航班之间的周转时间，并提高 Lilium Jet 的利用率。

Star Charge Europe 首席执行官 Ji Cheng 表示：“我们很高兴收到一家领先的eVTOL制造商的第一笔 CCS 充电器订单，并期待今年开始交付。” “我们期待与 Lilium 合作，为下一代出行提供动力，为乘客提供更大的节省时间的好处，同时大大减少旅行对环境的影响。”

“我们与 Star Charge 的合作将支持 Lilium Jet 的开发和认证以及我们客户的地面基础设施开发。其高性能液冷充电电缆是一项独特功能，而 Star Charge 在充电基础设施方面久经考验的专业知识对于区域空中交通至关重要。” Lilium CCO Sebastien Borel 说道。

在获得 EASA 设计组织批准后，Lilium 于 2023 年底开始生产 Lilium Jet。由于 Lilium 预计将于 2026 年投入使用，并且随着其全球机队规模的增长，Lilium 预计其售后服务业务（包括充电器）的经常性收入将带来实质性利润贡献。