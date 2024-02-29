2月29日，明度智云（浙江）科技有限公司宣布完成数亿元C轮融资。本轮融资由深创投领投，招商健康追加投资，指数资本担任独家财务顾问。该公司表示，将持续“守护每一份药，守护每位患者”的使命，与全球医药企业携手，加速推进生命科学行业数智化革命的进程。

明度智云成立于2017年，是一家生命科学领域数字化转型服务商，以医药工业4.0时代的研发与制造为基石，构建了“数字实验室”和“数字工厂”相互协同的数智科技平台，助力药企在数字化研发、生产、未来工厂、质量管控等方向全面数字化转型。

截至目前，明度智云已服务超过350家药企客户，包括上药集团、丽珠集团、国药集团、华润三九、沃森生物、万泰生物、人福医药、天津药研院等国内医药企业和研究机构。

明度智云创始人兼董事长葛亚飞表示，本次融资的完成不仅展现了投资人坚定看好中国生命科学领域数字化转型的广阔前景，更是对明度智云在生命科学领域数智化产品、科技创新实力及团队精神、国际化视野的高度认同，并相信明度智云有能力在医药数智化方面引领创新。明度智云将持续深化其在生命科学领域的战略布局，推动和加速医药行业数字化转型。

明度智云首席运营官王非表示，公司将继续坚持以客户成功为中心，不断提升产品能力和服务客户的能力；加速AI和产品的深度应用融合，在统一数字化基座上打造下一代AI驱动的轻量化产品，以适应复杂多变的应用场景，以及企业集团化、全球化的趋势。

深创投投资团队表示，制药工业作为我国智能化水平重点提升十大领域之一，整体数字化和信息化管理水平有限的问题已经制约了产业的进一步发展，数智化转型是药企生存发展的必经之路。明度智云是生命健康数智化服务领域的佼佼者，明度团队基于对行业的深刻理解，打造出覆盖药企研发、生产、质量、物流全流程数字化的产品体系，并成功服务了众多医药行业头部客户，其强大的产品力优势已逐步奠定了行业的领军地位。生物医药一直是深创投重点布局的赛道，我们非常看好医药数字化未来的发展机会。期待和明度智云携手，结合生物医药企业数字化需求，抓住数字经济发展的机会，为我国制药行业数字化转型升级助力。

招商健康总经理黄晓华表示，科技与产业的深度融合是我国应对挑战、抢抓机遇、实现高质量发展的重要路径。作为近年来迅速发展的领域，我们认为生命科技与数智科技的交叉融合孕育着巨大机会。一直以来，招商健康坚持“硬科技+新业态”发展方向，聚焦前沿技术制药和高端医疗器械等领域，打造一流的生命科技产业发展平台。明度智云作为招商健康的基石项目，是招商健康投资布局战略新兴产业的重要一环。本次是招商局参与明度两轮融资后的再次追加投资，我们将与明度团队共同努力，进一步将生命科技与数智科技深度融合，通过新技术的应用加深产品壁垒，为中国乃至全球生命健康产业的持续发展作出贡献，助力明度智云成为全球领先的生命科技数智化转型服务商。

指数资本董事总经理吴思齐表示，医药产业GDP产值超万亿，药品全价值链数字化升级面临千亿市场空间，在满足药企降本提效、精细化管理需求的同时，也保障了广大患者的药品食用安全。作为国产医药数字化方向的领军企业，明度智云拥有行业极度稀缺的“IT+OT+BT+DT”复合型团队，围绕医药全生命周期打造了从研发、物流、生产到质量管理的端到端全栈解决方案，赋能药企客户建设“数字实验室”和“数字工厂”。指数资本坚定看好医药产业的数字化机会，期待陪伴明度智云继续赋能中国医药产业国产替代进程和数字化升级，造福更多患者。