在不断变化的全球流动市场中，有些人梦想着更美好的未来，有的公司则采取具体步骤迈向更加可持续和负责任的明天。菲亚特通过推出受熊猫启发的全新概念车系列，证明了未来已经到来。首款新产品将于明年 7 月发布，此后每年都会推出一款新车，直至 2027 年。这组新车型旨在征服世界各地的街道并完善该品牌的产品阵容。得益于 Stellantis，菲亚特能够进入一个新的全球平台，并在该平台上添加了其独特的意大利创意品牌：结合美丽与简单解决方案。

这些新车将拥有相同的理念——如果没有乐趣，功能就永远不存在——以及相同的技术—— 一个单一的全球平台，可以在本地相关的基础上制造新车型。 无论新车型在哪里生产，它们都可以在世界任何地方生产并到达世界各地的客户。 独特的多能源平台还将允许菲亚特的下一代车型配备所有类型的动力总成（电动、混合动力和内燃机）。此外，新家族还将高效利用空间并采用可持续材料。每一款新车型都将是对包容、平易近人和独创精神的独特和原创诠释，正是这种精神使该品牌能够创造出具有模块化内饰、独特外观和大胆个性的车辆。

菲亚特正在以“少即是多”的方式迎接生产更可持续、更实惠的汽车的挑战，去除多余的零件并减少铬、合金、皮革和座椅泡沫等污染材料；此外，人们重新关注空气动力学性能（正如快背概念中所见）以及菲亚特意大利独创性中固有的“模块化”。后者受到横向平台的青睐，并且根据车型共享高达 80% 的通用部件（例如内饰），从而实现更高效的制造，并为客户带来好处，例如可负担性和独特性。

皮卡车型

菲亚特是南美市场的领导者，而 Strada 皮卡则是巴西市场最畅销的车型。展望未来，菲亚特确信这种类型的车辆可以在全球范围内复制其成功，甚至在欧洲。菲亚特的新皮卡概念真正将乐趣融入到功能中，并响应了全球重新发现空闲时间对人们的价值的趋势。

乐趣和实用性一定会通过这个模型传播到世界各地。该车融合了皮卡的概念、LCV的功能性和SUV的舒适性，尺寸适合世界各地的城市环境。户外活动不仅仅是爱好，这款皮卡经过完美设计，可以充分享受人们的生活方式。

Fastback车型

作为该品牌两大热门车型（巴西的菲亚特 Fastback 和中东和非洲的菲亚特 Tipo）的继承者，这款快背车旨在追随他们的脚步，在拉丁美洲、中东和非洲建立全球影响力。非洲，甚至欧洲。这个概念是在相同的模块化平台上制造的，具有运动风格。

Fastback 证明了菲亚特可以在不放弃性能的情况下改善其可持续承诺：动感的轮廓和真正的空气动力学性能提供了比许多 SUV 更低的消耗和额外的现代感和年轻感。

SUV车型

视频中的第四个概念是一款宽敞的家用SUV，有点像“Giga-Panda”。与菲亚特作为无障碍、创新和可持续移动出行先驱的角色相一致，该车辆再次证实了该品牌对家庭交通需求的特别重视。

菲亚特的SUV概念满足了客户在安全性、多功能性和设计方面的终极需求，为世界各地的家庭带来宽敞和坚固的感觉。

城市车型

新型城市汽车，它比现在的 Panda 更大，有点像“Mega-Panda”，其设计灵感也来自该品牌的诞生地：都灵标志性的 Lingotto 建筑及其著名的屋顶测试跑道。菲亚特的设计师在创建新的设计语言时受到了 Lingotto 的一些特殊功能的启发：包括结构轻盈、空间优化和亮度。与此同时，车顶“La Pista 500”跑道的椭圆形在新车型内饰的某些方面留下了印记：从仪表板到显示屏和座椅。

此外，菲亚特特别重视可持续材料的使用，包括再生塑料和竹纤维。该品牌还旨在消除一些实现更可持续的移动性的障碍，包括使用“自动卷绕电缆”使插拔变得更容易。高驾驶位置和坚固的设计使这款城市汽车成为世界各地客户的完美盟友，尤其是在拥挤的城市环境中。但与此同时，它为家庭周末旅行和假期提供了宽敞的空间和多功能性。

Camper车型

最后提出的概念是终极的全能车辆，因为它具有新的 dolce vita 风格，并将人与人、人与自然重新联系起来。

这一概念向 80 年代 Panda 的“功能性”致敬，让人回想起一款专为城市打造的汽车的多功能性，兼具 SUV 的功能和值得信赖的伴侣的灵魂。

菲亚特首席执行官兼 Stellantis 全球首席营销官 Olivier Francois 用一款老式Panda展示了该品牌即将在意大利自己的“日内瓦”推出的产品：这款车型在四十多年来我们体验汽车的方式。这一意大利创造力的象征激发了一系列新概念的灵感。

Olivier Francois表示：“菲亚特是一个全球品牌，去年销售了130万辆汽车，在世界许多地区保持着稳固的领导地位。我们正处于一场全球游戏中，下一步将是从本地产品过渡到全球产品，使世界各地的所有客户受益。我们很高兴能与大家分享对我们未来的一瞥；事实上，这是不久的将来，因为第一辆汽车将在 4 个月后在该品牌 125周年 庆典期间推出。该车之后每年都会推出一款新车型。”

我们很高兴看到菲亚特给世界新能源车注入新的活力。