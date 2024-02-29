苹果今日召开年度股东大会，会上，苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）再次谈及了苹果的人工智能（AI）计划。库克表示，公司将在 2024 年在生成式人工智能领域“开辟新天地（break new ground）”，他强调：“我们相信这将为用户带来变革性的机遇。”

近几个月来，库克多次对苹果的人工智能雄心发表看法。早在 11 月，他就表示苹果在人工智能领域“投入巨资”。今年 2 月，他又表示公司正“投入大量时间和精力”研发人工智能，并将在下半年公布更多细节。

多方传闻称，苹果将在即将发布的 iOS 18 中加入新的生成式人工智能功能，并计划利用人工智能提升许多内置 iOS 应用的功能。

除了库克关于人工智能的评论之外，此次股东大会与往常并无太大差别。据彭博社报道，股东们否决了要求苹果发布人工智能透明度报告的提案，该报告旨在详细说明苹果对人工智能的使用是否符合道德规范。

苹果董事会和高管薪酬计划获得批准，但没有通过任何股东提案。值得一提的是，前美国副总统 Al Gore 和 James Bell 将从苹果董事会退休，而 Aerospace 公司前 CEO 万达·奥斯汀（Wanda Austin）将加入董事会。