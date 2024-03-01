据彭博社报道，苹果 iPhone 在中国市场需求疲软，主要通过大幅降价促销方式来提高销量。

报道指出，往年 2 月份，在各电商平台上苹果 iPhone 的降价促销力度最多为 120 美元，而今年 2 月折扣力度最高达到了 180 美元。

据此前报道，苹果中国官网于 1 月 18 日-21 日开启“迎新春限时优惠”活动，其中 iPhone 15 系列降价 500 元。

此外网友还发现京东 Apple 年货节降价力度更大，iPhone 15 系列直降 800 元，比官网多便宜 300 元，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 也直降 600 元，iPhone 14 直降 700 元。

这些降价促销活动已表明苹果 iPhone 15 系列在中国市场的人气开始流失，相比较此前几代产品，受欢迎程度有所下降。

根据苹果公布的 2024 财年第 1 财季财报数据，大中华地区该季度营收为 208 亿美元，相比较去年同期的 239 亿美元，同比减少了 13%。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在财报电话会议中表示，大中华区营收下降并不是因为 iPhone 人气流失，而是整体经济问题的反映。

市场调查机构 IDC 分析师 Will Wong 认为：“压力主要来自其他安卓厂商，因为我们看到苹果在本月同比下降了约 10%，而华为同期增长了三位数。”

另外消费者对具有人工智能生成功能的安卓手机产生了更浓厚的兴趣，从而降低了对苹果 iPhone 的购买欲望。

苹果的下一个主要软件更新 iOS 18 预计将包括一系列新的人工智能功能，而一些人工智能功能据传将是即将推出的 iPhone 16 机型的独有功能。但目前还不清楚这些功能将如何改变游戏规则，也不清楚它们能否及时到来，重振 iPhone 的低迷销售。