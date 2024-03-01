万众期待的宋Pro DM-i荣耀版终于来了。新车共推出5款车型，官方指导价10.98万元——13.98万元，重新锚定A级SUV市场新价值，在该细分市场正式拉开“电比油低”大幕！

电比油低，绝杀燃油SUV

随着宋Pro 荣耀版的上市，搭载DM-i技术的A级SUV售价正式进入10万区间，一举实现“电比油低”，大大降低了用户体验新能源SUV的门槛，充分满足了主流家庭用户对低成本、高价值的期待。

去年宋Pro DM-i冠军版让A级SUV市场实现油电同价，通过降维打击，推动主流赛道油电变局。不到一年时间，“油电同价”已成过去，“电比油低”正式来袭，荣耀版要做的不仅是颠覆，更是要彻底击穿燃油SUV市场，让A级SUV油转电再提速！

电比油强，入门即高配

宋Pro DM-i荣耀版的核心技术领先燃油SUV一个时代，拥有“快、省、静、顺、绿”五大颠覆实力。零百加速7.9秒；电量从30%快充到80%仅需30分钟；NEDC 亏电油耗低至4.4L；满油满电情况下综合续航长达1090km，比燃油SUV更快、更省、更长！

此外，宋Pro DM-i荣耀版还实现了外观焕新和智能升级：新增黑骑士外观颜色，犹如暗夜高光，锋芒涌动，深邃而充满力量感；全系升级智能语音连续通话，一次唤醒，多次交互，连续对话，效率更高，体验更好。更值得一提的是，宋Pro DM-i荣耀版还把高阶配置下放至入门车型，10.98万就能拥有3D全景透明影像、自适应旋转悬浮Pad、NFC 数字钥匙、智能上下电、手机遥控驾驶、双温区自动恒温空调等功能，可谓入门即高配，把“起步精装，拒绝毛坯”贯彻到底。

中国力量，普世科技普惠用户

曾经新能源SUV让人觉得“高不可攀”，现在宋Pro DM-i荣耀版实现“电比油低”，让更多人能拥有经济舒适的出行体验，这得益于宋Pro DM-i自身高销量带来的规模效应，和比亚迪强大的垂直整合实力。在保证整车收益的情况下，比亚迪可以最大限度让渡零部件环节的利润，实现技术普惠。这也让大家见证了中国力量：只有强大制造业实力支撑，比亚迪才能造出如此给力的宋Pro DM-i荣耀版，最终受益的还是消费者。

10.98万元起的震撼售价，让宋Pro DM-i荣耀版进一步激活了市场增量，加速了细分市场的“油转电”，为消费者提供了更优质的选择。如此一来，买A级SUV还选什么燃油车？宋Pro DM-i荣耀版才是必选项！