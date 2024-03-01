data.ai 发布了 2023 年中国应用厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

尽管 2023 年中国应用发行商出海营收接近 52 亿美元，占全球总用户支出的 12.2%，同比提高 0.8%，但是入围全球海外应用发行商 Top 100 的中国厂商仅为 8 家，较 2022 年减少 2 家。这侧面反映出全球移动市场依旧有利可图，但与海外发行商的竞争也将进一步加剧。

字节跳动以超过 36 亿美元应用内购买营收成为全球移动用户支出第 2 的非游戏应用发行商，仅次于 Google。TikTok 成为字节跳动如此成功的最大助力。data.ai 数据显示，截至目前该短视频应用已在移动端突破 100 亿美元里程碑，海外市场收入份额高达 70%。除此之外，字节跳动旗下另一款视频编辑应用 CapCut 同样表现出色。凭借在线直播应用 BIGO LIVE 在海外的稳健发挥，欢聚集团继续稳坐中国出海应用发行商收入榜第 2 位。

泛娱乐依旧是中国头部应用发行商出海的主要领域。其中在线流媒体、短视频、在线直播赛道均有表现不俗的厂商，例如腾讯、快手以及赤子城科技。此外，我们也发现一些发行商正在从其他赛道后来居上：围绕图像识别技术衍生出 PictureThis、CoinSnap 等生活识别应用的睿琪软件，下半年通过短剧出海表现亮眼的畅读科技，以及在细分健身领域快速发展的 Daily Yoga。

其余厂商排名请参考榜单图片。

2023 年中国非游戏应用出海收入榜中，TikTok 与 BIGO LIVE 以压倒性优势占据前两位，同时也是唯一两款海外营收突破 1 亿美元的应用。事实上，TikTok 年度海外营收已超过 35 亿美元（统计未包含广告以及电商业务营收），BIGO LIVE 则是实现 2.7 亿美元营收。在打赏功能开启之后，TikTok 营收表现突飞猛进，也为泛娱乐应用变现策略的实践提供了最佳范例。

部分OTT应用在东南亚市场增长显著，iQIYI 以及 WeTV 分别位居出海收入榜第 4 和 第 7，而其东南亚收入份额分别达到 41% 和 76%。多款视频与图片编辑应用同样榜上有名，包括 CapCut（第 5 位）、Meitu（第 15 位）等。随着订阅服务的不断普及，我们相信该类应用营收增长将会继续。

其余应用具体排名请参考榜单图片。