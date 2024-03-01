概要：

保时捷不是造跑车的么？怎么会对商务厢式车感兴趣？所以，这就使得这款潜在的保时捷电动商务厢式车显得非常小众。保时捷设计总监表达了他希望该品牌进军小型货车领域的愿望，可能会从2020 年推出的 Vision Renndienst 概念车中汲取灵感。虽然保时捷可能以跑车制造商而闻名，但卡宴、Macan、Taycan 和 Panamera 等车型证明了它愿意进军新的市场领域。

特性：

保时捷 Vision renndienst的内饰既舒适又模块化。驾驶员坐在中央驾驶员座椅上，而全电动技术则位于车身底部。因此，乘客可以享受意想不到的宽敞空间和旅行体验，并结合保时捷风格。

首先让你印象深刻的是中央驾驶位置，Vision Renndienst 的这一点归功于它被认为是一辆自动驾驶汽车。

同样引人注目的是 Vision Renndienst的不对称侧窗，它在内部形成了两个不同的区域。例如，如果乘客想小憩，可以退到关闭的一侧，而另一侧的大窗户可以一览无余地欣赏外面的景色。

然后是座位布局。虽然驾驶员在第一排占据主导地位，并且可以独家使用侧面带有触觉按钮的大型数字仪表组，但第二排的两名乘客坐在类似的符合人体工程学形状的桶形座椅中，左右偏移。

由于这种布局，他们可以清楚地看到前方的道路和自己的仪表板屏幕（位于方向盘的两侧）。第三排由一个类似休息室的长椅组成，侧面呈弧形，头枕安装在浮动位置，以便通过后窗可以清晰地看到视野。

专为智能手机设计，据说整体用户体验致力于数字生活方式以及驾驶员、乘客和车辆之间的关系。保时捷没有透露更多相关信息，但表示它正在与用户体验部门建立令人印象深刻的品牌历史，同时“大胆地展望未来”。

我们也没有对动力系统了解太多，除了它是全电动的并且隐藏在车身底部，这有助于宽敞的内部空间。

点评：

保时捷设计总监 Peter Varga 最近接受了荷兰 Top Gear 采访，表达了他对 Renndienst 的喜爱，他说：“我真的很喜欢这款车，”他说。当被问及此类电动商务厢式车是否适合保时捷品牌时，瓦尔加回答说：“我认为是的。这是一辆好车，看起来不错，为什么不呢？作为一种产品、一种想法或新车的概念，现在与奢华的结合非常有趣。”

另外，在亚洲市场，尤其是中国市场，人们对MPV的需求正在增大，如果能够有一款奢华品牌的产品，市场应该会给予热烈的回应。剩下的悬念就是，保时捷什么时候将其带入展厅，卖给众多翘首以盼的高端用户。