据Glints和Monk’s Hill Ventures于近期联合发布的一份调查报告显示，在裁员和其他成本削减措施的影响下，2023年期间，东南亚多个市场地区中的初创公司薪资水平均呈现出了下降趋势——其中，初级工程职位薪资受到的影响最大，降幅达6% 。

然而，报告也强调，大部分高级技术职位的薪资表现同比稳步增长，如高级工程师职位的增长了2%至3%。报告称，这一状况也意味着初创公司越来越依赖更有经验的中高级职位来确保生存。

此外，就业务开发和销售人员而言，其薪资增幅可高达20%，而这种变化也在某种程度上表明该地区公司在23年对于盈利需求的高度重视。

报告指出，过去的一年中，尽管东南亚地区出现了裁员和薪资降温的趋势，但由于市场端人才供应的增加，整个市场对科技人才的需求仍然很高。同时，伴随着技术裁员潮，市场上空出的初级职位数量显着增加，而这在促进求职人员数量增加的同时也导致了职位工资的下调。

另一方面，就去年愈演愈烈的人工智能狂潮而言，报告表示，现阶段，批判性思维和创造性思维等软技能越来越受到重视。对于越来越多的创始人来说，熟练掌握人工智能工具正在成为技术和非技术职位的基本要求。

值得一提的是，报告显示，为了提高成本效益和增强盈利能力，在东南亚，跨境招聘需求正在蓬勃发展，70% 的受访者打算在后续扩大跨境招聘规模。并且报告也补充道，包括混合模式在内，灵活的工作安排正在成为初创公司留住人才战略的首要趋势——这种趋势预计将在今年继续延续，从而平进一步衡运营效率与员工日益增长之间的灵活需求。