理想汽车正式发布家庭科技旗舰MPV——理想MEGA。作为理想汽车首款5C高压纯电车型，理想MEGA有着100项超旗舰配置全标配，全国统一零售价55.98万元。理想MEGA将于3月11日开启交付，用户即日起可在理想汽车全国零售门店试驾体验。

理想MEGA具备“12分钟500公里”的5C超充能力，结合遍布全国的超充网络，让纯电动车型满足大家庭的无忧出行。独特的水滴造型为理想MEGA带来0.215的极低风阻系数，达成每百公里15.9千瓦时的超低能耗和710公里的CLTC超长续航，也让MPV的造型成为家庭科技旗舰的设计符号。理想MEGA拥有旗舰级车身尺寸，为大家庭创造极致舒适的移动空间，同时标配智能双电机四驱和魔毯空气悬架Max，采用更严苛的碰撞标准进行开发，兼具顶级驾乘舒适性和安全性。此外，理想智能驾驶AD Max和引入Mind GPT的智能空间，也让大家庭的旅途更添幸福。

理想汽车董事长兼CEO李想表示，“自成立第一天起，理想汽车就为家庭而生，从理想ONE到理想L系列，我们为68万家庭创造幸福。而科技的推动，也让我们今天有机会为智能电动车行业带来划时代变革。媲美燃油车的补能效率、新时代的造型、轿跑车的风阻、鲸鱼级的空间、D级豪华轿车的舒适性、旗舰SUV的安全性、越来越聪明的理想同学，这一切在理想MEGA上全部实现，带给家人最大的幸福。理想MEGA将成为理想汽车的下一个爆品，也将彻底颠覆50万以上汽车销量格局。”

5C 超充，满足大家庭的纯电无忧出行

理想MEGA凭借5C超充技术，让纯电动车型也能满足大家庭的无忧出行。800V高压平台、麒麟5C电池和遍布全国的5C超充网络，达成“12分钟500公里”的充电速度和710公里的超长续航，让纯电MPV在城际间自由通行，将纯电补能速度带入5G时代。

为支撑5C超充，理想MEGA采用800V高压平台，并搭载麒麟5C电池组，总电量102.7千瓦时，CLTC超长续航710公里。在高速场景，理想汽车截至目前已经建成超过300座超充站，并计划在未来投入超过60亿人民币，建设超过5000个直营5C充电站，覆盖全国95%的高速和重要国道。在城市区域，采用加盟模式的充电站也将于2024年大规模落地。理想MEGA使用城市超充桩的平均充电功率达到300千瓦，充电15分钟可补充500公里续航。此外，理想MEGA还将提供20千瓦直流充电桩供用户进行选装，全面覆盖纯电用户日常补能场景。

同时，智能化的超充体验也让大家庭出行的日常补能更加省心。车主可以在线查看全部理想充电站和充电桩的工作状态，车机端也将结合综合电量、行程能耗和充电站点信息，自动完成充电路线规划，推荐最优补能路线。在冬季和夏季，车端强大的热管理系统还可以提前预热或预冷电池组，确保其处于最佳工作温度，在-10°C-40°C的宽温域均可达成5C超充。

超低风阻，为大家庭设计下一个时代的美学符号

理想MEGA用颠覆性的笔触，让MPV造型成为家庭科技旗舰的设计符号。水滴型车头、无瑕车身和独特“风刃”，卓越的空气动力学设计带来0.215的极低风阻系数，也成就低至15.9千瓦时的百公里电耗。

从理想MEGA的机盖到车顶的尾部，一条优雅平滑的弧线引导气流紧贴车身流动，减少分离。车尾部分的风刃是一条完整的气流分离线，让气流干净利落地离开车身，显著降低风阻。同时，理想MEGA采用了无瑕的车身设计，型面简洁丰满，除了必要功能外车身没有任何突出特征和繁复装饰。与理想L系列上悬浮立体的星环灯不同，理想MEGA重新设计了1.5米长的无瑕星环灯，和水滴型轮廓融为一体，极具辨识度。

理想MEGA作为一款四驱大型MPV，其水滴造型和无瑕车身设计带来的风阻系数代际突破，结合更高效的碳化硅功率芯片，也成就了其每百公里15.9千瓦时的超低能耗，将用户能耗成本降至更低。

极致舒适，创造大家庭最爱的移动空间

理想MEGA拥有旗舰级车身尺寸，车长5350毫米，宽1965毫米，高1850毫米，轴距3300毫米，为大家庭创造宽大、舒适、易用的移动空间。二排超7系长轴版，三排超5系长轴版，让每一位家人享受舒适大沙发，并标配铂金音响和17英寸OLED大屏。

基于纯电架构优势，理想MEGA打破燃油车的轴距限制，带来更加平整、座椅布局自由度更高的车内空间，其可用空间长度达到3791毫米。宽敞的内部空间也被合理分配至三排每一个座位，在标准状态下第二排和第三排乘客也能享有宽敞的腿部和头部空间。同时，理想MEGA的标准后备厢进深达到680毫米，在7人满座时，可以容纳全家人旅行2周的全部行李。在将第三排魔术翻折座椅电动向前收纳后，后备厢更可以变为一家人的移动小仓库。

理想MEGA的内部采用通透简约的家居空间设计，全车玻璃面积超过8.26平米，赋予光最大的生命力。内饰整体采用米白色和哑光棕搭配，线条简单错落，触感自然柔软，流露意大利高档家居的简约优雅。

在第一排，理想MEGA为主驾配备了魔毯座椅，可以根据驾驶模式自动调节坐垫软硬，充分缓解驾驶疲劳，提升行车安全。副驾“皇后座”的坐姿任意可调，躺倒角度达到100度，配备电动一体式可加热腿托，提供更佳乘坐体验。理想MEGA第二排配备两个独立电动按摩大沙发，在保留160毫米宽的中央通道的同时，坐垫更长、更宽，靠背也更高，最大躺倒角度达到95度，让家人自由舒展身体。两张座椅均标配座椅通风、包含扶手和腿托的座椅加热和SPA级十六点按摩，乘坐体验极致舒适。在第三排，三人电动沙发350毫米的坐高和第二排一致，宽大的坐垫也为腿部提供全面舒适支撑。同时，第三排的每一个位置均配备舒适头枕和座椅加热，靠背也支持36度电动调节，配置不妥协。

除了每位家人的大沙发，智能家居设备和顶级影音系统也是理想MEGA舒适空间的重要组成。智能冰箱支持冷暖双用，智能新风系统通过19个出风口净化全车空气。全新的铂金音响系统配备21个PSS车载扬声器，听感全面升级。升级至17英寸的后排大屏使用第四代OLED技术，显示效果更加震撼。

此外，理想MEGA全车进行多项优化，易用的功能设计为家人提供悉心呵护。全车三排电动座椅，让空间布局更灵活，大家庭可以将客厅、影院、音乐厅、书房和卧室自由搬进车内。两侧超大电动滑门和车尾独特的鸥翼尾门，让家人上下车和取放物品更加便捷。全车4个50瓦无线充电板、6个Type-C有线充电口、车内2.2千瓦的220V电源和车外3.5千瓦的对外放电功能，让全家人实现用电自由。

“公路高铁”，承载大家庭的顶级驾乘和安全

理想MEGA配备双电机智能四驱系统、魔毯空气悬架Max，也拥有极佳的整车静音性能，为家人创造平稳舒适的驾乘体验。双侧25%偏置碰G级开发标准、9个安全气囊和侧气帘、超美标的第三排追尾测试标准，让理想MEGA拥有顶级整车安全性，打造大家庭的“公路高铁”。

双电机智能四驱系统为理想MEGA带来极佳的加速性能和动力平顺性，峰值功率400千瓦，峰值功率542牛米，百公里加速仅为5.5秒。在雨雪甚至极端天气下，四驱系统也能带来更稳定的驾控表现，保障一家人旅程安稳。

纯电架构灵活性为理想MEGA的底盘布局创造更大空间，前双叉臂和后H臂多连杆的悬架结构成为行驶高级感营造的重要基础。同时，理想MEGA的魔毯空气悬架Max配备双腔空簧和CDC减振器，结合自研的控制算法，达成同级操控稳定性和乘坐舒适性的天花板。70毫米的悬架调节范围，也带来两种装载模式、智能随速调节和脱困模式等多项功能，使用场景更丰富。全自研的底盘控制系统和电动四驱，让理想MEGA的底盘具备持续成长的能力。今年三季度，理想MEGA将以OTA的方式新增智能调头辅助功能，通过对车辆制动和电驱动系统的智能控制，将低速调头的转弯直径减少0.5-1米。

为达成最优秀的整车静音性能，理想MEGA全车三排均采用双层夹胶玻璃，结合车身架构多项针对性优化，显著隔绝车外噪音，并有效改善噪音听感。

整车安全领域，理想MEGA标配堡垒安全车身，车身扭转刚度高达44,000N·m/deg，用最高安全标准守护家人。面对严苛的25%偏置碰撞，理想MEGA在摸底测试中主副驾双侧均获得G成绩。为守护第三排家人安全，理想MEGA引入时速88公里、70%偏置的追尾测试标准，并深度优化车身后部结构和材质，提供全面防护。同时，理想MEGA标配9个安全气囊和侧气帘，包含远端气囊，侧气囊覆盖全车三排，在各类复杂碰撞工况下均能为家人提供有效保护。此外，侧风辅助、HUD数字后视镜影像和流媒体内后视镜等配置的加入也为理想MEGA的行车安全更添一层保障。

AD Max 搭配理想同学，大家庭的智能陪伴

理想MEGA配备双NVIDIA Drive Orin和高通8295P高性能版大脑，结合超强传感器，拥有全场景智能驾驶、智能泊车和主动安全能力，也让搭载Mind GPT的AI理想同学成为百科老师、娱乐助手、用车助手和出行助手，与全家人共同成长。

在智能驾驶硬件配置上，理想MEGA采用两颗NVIDIA Drive Orin，算力508TOPS，并配备1颗128线激光雷达和环绕车身的11颗摄像头。配合BEV大模型和Occupancy占用网络，理想MEGA对物理世界的感知更远、更清晰，并可以凭借全局思考和预测能力完成规划控制，有效应对复杂路况。

全场景智能驾驶将在今年上半年发布的OTA 5.2中再次升级，让理想MEGA进出匝道和超车变道更像老司机，并可自主通过高速收费站ETC，在高速和城市之间无感通行。城区智能驾驶的开放范围也即将扩展至全国，覆盖各种道路，真正实现“全国都能开”。智能泊车包含自动泊车、离车泊入和代客泊车功能，帮助家人应对各类停车难题。理想MEGA的主动安全功能可以在危机关头挺身而出，即使在时速130公里时依然可以准确进行紧急制动，保护家人和其他交通参与者的安全。

理想智能驾驶AD Max将在上半年持续升级，全场景智能驾驶在全国所有城市开放，全场景辅助驾驶推出AI司机模式，智能泊车支持理想5C超充站代泊，主动安全也将扩展更多用户高风险驾驶场景，不断将新技术转化为用户价值。

在智能空间方面，理想MEGA搭载高通旗舰车机芯片8295P高性能版，其NPU升级带来相较上代产品650%的AI加速运算性能提升，本地AI推理速度达到30 Token/s。同时，两组IR+RGB双目视觉传感器和6组双麦阵列式麦克风搭配多模态感知算法，让视听融合的理想同学交互再次升级，为理想MEGA的智能空间体验创造更多可能。

在Mind GPT加入后，理想同学作为孩子喜爱的“百科老师”，不仅可以答疑解惑，而且擅长推理和写作，带给小朋友快乐新奇的旅程。作为化繁为简的“用车助手”，理想同学可以回答车辆相关问题，也可以帮助用户一句话设定任务大师，让日常用车更轻松。同时，理想同学也是见多识广的“出行助手”，从美食推荐到旅游攻略都能胜任，是值得信赖的家庭导游角色。此外，理想同学爱好广泛，时事热点和体育娱乐信息均有涉猎，还能为大家庭记录全家福，是热心肠的“娱乐助手”。 除了AI能力，理想MEGA的智能空间体验也将通过OTA持续升级，推送包括Wi-Fi热点、无线投屏、全视角行车记录仪和全车接电话等多项功能更新。