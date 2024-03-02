荣耀HONOR现在允许用户仅通过眼球运动来控制汽车。这是通过公司新推出的HONOR Magic 6 Pro智能手机中的眼动追踪技术实现的。智能手机中的眼动追踪并不是什么新鲜事。早在 2013 年，三星就在 Galaxy S4 中推出了智能滚动功能。使用眼动追踪，您只需看手机的顶部或底部即可向上或向下滚动页面。它的效果出奇的好——但很少有人喜欢它，因为使用手指既更快又更容易。最终，三星放弃了 Smart Scroll。

不过，十一年来发生了很多变化，荣耀已经准备好再给眼球追踪工具一次机会。在中国版的荣耀Magic 6 Pro上，眼动追踪工具已经使人们能够通过注视来展开和打开通知。这需要比智能滚动所能提供的更多的技巧，而这种技巧是通过设备本身的人工智能处理实现的。为了追踪眼球运动，这款手机使用了前置 3D 传感器，该传感器位于药丸状的显示屏切口中。要进行设置，您需要校准手机，以便它知道您的眼睛在哪里以及您的眼球运动如何工作。只需几秒钟即可完成。

HONOR 为此演示构建了一个简单的应用程序。该应用程序有四个按钮来控制四个动作，每个按钮之间有足够的空间，以避免眼动追踪混乱。如果你担心从眼球追踪获得的任何数据的安全性，荣耀表示它正在非常认真地对待这个问题。所有眼睛跟踪数据都保存在设备上，而不是存储在云端，并且根本不使用自拍相机进行跟踪，因此永远不会有您眼睛的完整照片。从某种意义上说，它与手机的指纹扫描仪并没有太大的不同。

但最大的问题是，荣耀为何要这么做？毕竟，短期内没有人会只用眼球运动来驾驶汽车。虽然这是事实，但利用眼球运动与技术交互的想法是一个合理的概念。例如，如果您在做饭时将手机放在厨房柜台上，那么用眼睛在菜谱上移动将非常有利。HONOR表示Magic 6 Pro的全球版本将在今年某个时候获得眼动追踪功能。它还表示可能会出现在去年的Magic 5 Pro上。该设备具有实现该功能所需的硬件，因此只需 HONOR 付出努力即可实现这一目标。