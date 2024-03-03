本田宣布推出新的“扩展现实移动体验”，该体验将在今年奥斯汀举行的 SXSW 音乐节上首次亮相，该公司邀请与会者戴上 VR 耳机并坐在精美的轮椅上。也许未来就在这里。

该特技使用了本田的新型 UNI-ONE，这是一种个人移动设备，具有类似于赛格威的自平衡技术，可以让骑手通过将身体向给定方向倾斜来进行驾驶。该汽车制造商正在推广 UNI-ONE 作为残疾人的移动设备，但本田似乎认为轮椅对每个人来说都会很有趣。该公司分享了一名戴着耳机的男子坐在椅子上，张开双臂，脸上带着孩子般的微笑的图像和视频。

本田美国公司副总裁 Hirokazu Hara 在一份新闻稿中表示：“通过本田 XR 移动体验，我们正在将个人移动的乐趣和自由扩展到娱乐应用中。 ” “通过将乘坐本田 UNI-ONE 的独特物理体验与高度沉浸式数字娱乐相结合，本田正在创造一种全新的多模式体验，将扩展现实技术提升到一个新的水平。”本田表示，它希望人们在室内和室外的“无障碍空间”（包括主题公园、娱乐设施、商店和购物中心）参与 XR 移动体验。该公司写道，承诺是“选择你的 VR 冒险”，你将能够“体验漂浮在天空中的宁静感觉或沿着半管路径滑行的令人兴奋的感觉”。“本田还相信 UNI-ONE 可以用作 XR 游戏中的移动设备，例如玩家使用双手自由移动的赛车游戏或玩家遵循特定路线的游戏。”

该公司并不是第一家考虑在 VR 游戏中添加更多物理动作的公司。例如，研究人员推出了一款《热舞革命》风格的垫子，玩家可以通过上下抬起双腿在虚拟空间中奔跑，不得不承认，这种动作看起来就像一个需要上厕所的孩子。其他实验包括模拟向任何方向行走的跑步机，使 VR 游戏更加身临其境。去年，记者在一辆宝马车后座上佩戴了 VR 耳机，该公司承诺首次在“汽车元宇宙”中进行乘坐。