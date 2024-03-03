捷途品牌新能源序列下大七座SUV——捷途 X70 C-DM正式上市。新车基于鲲鹏超能混动 C-DM技术打造，共推出3款车型，官方指导价14.99-16.39万。 动力系统上，捷途 X70 C-DM搭载鲲鹏超能混动C-DM系统，匹配第五代 ACTECO 1.5TGDI⾼效混动专⽤发动机，这44.5%的行业顶流级别热效率，115kW的发动机最⼤功率，220N·m的发动机最大扭矩，真正做到低速动力强，中速效率高，高速不失速，在动力层面刷新同级性价比。

能耗方面，新车百公里馈电油耗仅 5.2L，综合续航 1200km。此外，10000 公里或12个月/次的超长保养周期，避免频繁保养的烦恼，用车过程更舒心。在充电方面，新车充电效率超高，30%-80%充电 18min，同时还具备6.6kW 外放电则功能。

捷途 X70 C-DM以4785mm 超大车身、1900mm 同级最宽以及2745mm 超长轴距，为大家带来了媲美豪华商务座舱的宽敞超大空间，让每一位乘员都能获得同级 SUV 的舒适感和体面感。5/7 座随心组合座椅可以根据各种用车场景灵活变换，后排放倒，车内秒变大床房，再配合62 英寸全景天窗，随时都能满足家庭出行中的“小浪漫”。同时，车内拥有33 处储物空间，大家庭出行，包裹行李、大件小物，均能安置妥当。

配置方面，车内还配备的分区舒享空调，50W 手机无线快充，以及SONY 高保真8扬声器音响等。被动安全配置上，新车拥有75%超高强度笼式车身，最高 1500MPa 热成型钢，匹配环绕式 6 安全气囊矩阵，可以做到战甲级车身防护。在主动安全保障上，新车拥有OMS 乘客检测+DMS 驾驶员监测系统等配置。而CN95 级安全空气滤芯+PM2.5 智能空气净化+负离子健康新风系统则从健康角度给予了用户更好的呵护。