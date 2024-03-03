科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.02.26-2024.03.03）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

10万辆，这是VinFast透露的今年交付目标。而作为对比，去年，或者说该公司正式开始大范围交付的第一年，这个数字实际上为34855辆。那么这里，问题自然也就来了，这家刚刚崭露头角的电动新秀如何能达成这个目标？

针对这一问题，VinFast的答案是向更大的市场探索。

如该公司在去年时便指出的那样，在2024年，将展开其“第二阶段”的规划，将在目前所专注的三大目标市场——越南、北美、欧洲（包括法国、德国、荷兰）之外，开始深入探索亚洲（印度、印尼、马来西亚）、中东、欧洲（其他未覆盖地区）、非洲和拉丁美洲市场，并从中建立经销网络。而截至目前，VinFast已经进入了印尼和中东市场，并且也即将在印度和菲律宾等其他地区展开落地。

另一种举措——重点发力越南则显得相对实际了许多。根据VinFast董事长Le Thi Thu Thuy透露，今年，VinFast的大本营（亦即越南）将承载10万辆目标中一半的份量。而尽管Thuy并未具体指出将采取怎样的市场策略，根据该公司23年的表现——其近3.5万辆交付量中有70%的交付量是来自于其当地的“兄弟公司”Green SM（GSM），以及GSM此前所提到的“正计划将其服务扩展到VinFast所进入的主要国际市场”，不难发现于此出发，后者仍将在今年担起VinFast越南交付量的不小份额。

当然，从更广泛的层面上来看，随着全球电动产业的进一步发展，今年，电动汽车广义上的渗透率也有望得到进一步的提升，而这也将在某种层面上促进VinFast目标的进一步达成。但不容忽视的是，随之而来的，也必将伴随着更加激烈的市场竞争。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

极兔速递农历新年实现强劲增长：全球综合物流服务运营商J&T极兔速递 (J&T Express) 表示，得益于公司运营能力持续提升和针对农历新年进行的提前部署，在刚刚过去的假期，公司在中国及东南亚多个主要市场的包裹量和投递效率取得显著提升。极兔速递的数据显示，农历新年期间，其在中国市场的包裹日均时长同比缩短了约5%，日均达成率同比提升了约17%；新加坡的包裹量同比增长约81%，平均包裹时效提升约9%；马来西亚的包裹量同比上升了约54%。

上汽旗下多个子品牌出海：智己 L7 和 LS7 今年进军墨西哥、中东、南美、东南亚市场：上汽旗下的多个子品牌参与了正在进行的日内瓦车展，包括飞凡汽车、智己汽车、名爵（MG）汽车。这次车展期间，飞凡两款在售车型轿车飞凡 F7、轿跑 SUV 飞凡 R7 在当地正式亮相。但它们的名字换了，车标也换了，换成更为欧洲用户熟悉的 MG 品牌——两款车型分别被重命名为 MG9 EV 和 MG S9 EV。2024 年，智己 L7 和 LS7 将进军墨西哥、中东、南美、东南亚市场；2025 年，LS6 和 L6 将进军全球。上汽名爵 MG 品牌同时带来全球首发的 MG3 HEV，计划率先在欧洲上市。

东南亚初创公司薪资水平在去年有所降温：据Glints和Monk’s Hill Ventures于近期联合发布的一份调查报告显示，在裁员和其他成本削减措施的影响下，2023年期间，东南亚多个市场地区中的初创公司薪资水平均呈现出了下降趋势——其中，初级工程职位薪资受到的影响最大，降幅达6% 。然而，报告也强调，大部分高级技术职位的薪资表现同比稳步增长，如高级工程师职位的增长了2%至3%。报告称，这一状况也意味着初创公司越来越依赖更有经验的中高级职位来确保生存。

马来西亚政府考虑提供一次性补贴以提高电动汽车保有量：据悉，马来西亚投资、贸易和工业部 (MITI) 已于近期提出了一项一次性补贴提案，以提高该国电动汽车的保有量。据透露，该提案已在国家电动汽车指导委员会（NEVSC）会议期间提交给了该国财政部（MoF），而后者也正在对这一提案进行微调。作为背景，2023年期间，马来西亚纯电电动汽车的年销量较2022年的3127辆增长了400%以上，达到13257辆。

到2027年，东南亚金融科技渗透率将增长一倍：得益于不断增长的超级平台经济、有利的监管框架和经济条件的支持 ，UnaFinancial在一份报告中表示，到2027年，东南亚每百万人口中金融科技公司的数量可能会增加一倍，达到100家/百万人。作为背景，据悉，2019年到2023年期间，该地区金融科技的平均渗透率从每百万人20家增加到46家。值得一提的是，就具体国家而言，目前，排名第一的为新加坡，其拥有400家金融科技公司，其次是马来西亚（22家）和柬埔寨（9家）。

Capital A将在美国上市其品牌管理平台：Capital A（前身为亚航集团）周三表示，集团旗下的亚航品牌拥有方Capital A International (CAPI，专为负责亚航品牌的扩张、管理和授权) 将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Aetherium Acquisition Corp进行SPAC合并在美国市场上市。据悉，此次交易中，CAPI的预计企业价值约为11.5亿美元。目前，两家公司并未透露后续的时间规划。

马来西亚和柬埔寨央行联手加强金融创新和支付领域合作：马来西亚国家银行（BNM）和柬埔寨国家银行（NBC）本周表示，双方已签署了一份谅解备忘录，以加强两国在金融创新和支付领域的合作，并促进更高效、更安全的跨境支付，造福两国居民和企业。据悉，其中具体举措将包括连接两国的国内支付系统以实现跨境二维码支付。此外，此次合作还旨在鼓励使用本币结算，支持建立更安全的跨境支付合作监管机制。

声明称，这份谅解备忘录标志着东盟区域支付互联互通倡议的又一个里程碑，并且也符合G20路线图中提高跨境支付效率的愿景。另一方面，这一合作也将反过来将促进各国之间的跨境贸易和旅游活动。据透露，两国目前接受二维码支付的多达500万商家（包括小企业）将从此次合作中受益。

新加坡发起项目以推进金融科技公司向马来西亚扩张：据悉， 新加坡金融科技协会 (SFA)与两家马来西亚风投公司Artem Ventures和OSK Ventures International (OSKVI)于近期合作推出了一项名为Project Tapir的项目，旨在促进新加坡金融科技公司向邻国扩张。据悉，这一项目将关注包括支付、监管科技、保险科技、人工智能、可持续发展和气候相关技术、教育、医疗健康、企业科技以及Artem Ventures和OSKVI专注的其他新兴技术领域的公司。

VIZZIO对公司的知识产权申请和客户名单进行澄清：据外媒报道，人工智能初创公司VIZZIO透露，在新加坡 WongPartnership 律师事务所的协助下，公司已对其客户记录以及据称由其创始人Jon Lee提交的知识产权申请进行了审查。VIZZIO称，这一审查证实了Lee说法的准确性——即Lee和其公司已提交了400多项知识产权申请。

此外，VIZZIO也补充道，通过审查，公司也已经证实，之前在公司官网上列为客户的大多数实体过去都曾直接与其签订过商品或服务合同。同时，只有少数不是公司的直接客户，而是通过与其签订合同的第三方接收其商品或服务。此外，尽管大多数实体都被正确地列为其客户，但该公司也指出，其此前的删除举措是因为一些客户因媒体的负面关注而要求删除他们的Logo。

GoTo称Tokopedia的市场份额下降导致了其与TikTok的交易：GoTo 集团首席执行官Patrick Walujo日前表示，随着该集团减少实现盈利的激励措施，Tokopedia的市场份额一直在缩小——尤其是在对价格敏感的消费者中。再加上印度尼西亚电子商务领域“非常激烈”的竞争，这些促使了TikTok对Tokopedia的收购。据透露，Tokopedia现拥有1800万月活用户。作为对比，TikTok Shop在印尼拥有1.25亿月活用户。不过，在印尼，后者在23年的GMV预计为60亿美元，而这低于Tokopedia的156亿美元。

投融资

面向职场人士的英语培训平台NativeX获得250万美元融资：NativeX成立于23年4月，旨在通过其线上平台为当地职场成年人士提供英语培训服务（NativeX表示平台近半数的用户为 IT、医疗健康、营销和商业领域的管理人员和专业人士），从而帮助其拓宽职业前景。据介绍，NativeX主打直播授课模式，并且平台系统能够根据学生的熟练程度和时间表对学生进行分组，以为其提供更加个性化的学习路径。

B2B金融科技公司Fluid获得520万美元融资：Fluid成立于2023年，旨在通过其B2B平台将融资供应商与需要贷款的企业对接起来，帮助企业在面对延期付款采购场景时能够更快地获得付款，并为其客户提供更加灵活的支付选项。

观点&观察

对话赵冰冰：变局之际，伦敦的韧性、魅力和期待：在增强现实、脑机融合、量子计算等行业继续深入变革的当下，面对正在继续向前延伸但又更加充满不确定性的未来之路，科技领域却也正展现出更大的想象空间。而从这一点出发，作为全球前沿产业的汇聚中心以及企业全球化的重要跳板，伦敦所能呈现的剧本自然也就有了更多值得期待的地方。

对一家越南电动新秀来说，从3.5万到10万辆交付的距离是多少？：尽管其四季度净亏损额较上季度提升了3.4%（较22年同期高出1.3%）、达到6.5亿美元左右，伴随着本次财报的公布，VinFast董事长Le Thi Thu Thuy也对外透露，在接下来的新一年中，公司希望对外交付10万辆电动汽车。她表示，VinFast已经在美国和印尼等主要市场看到了积极迹象，今年，VinFast将在全球范围内扩张。她相信，“我们有信心实现这一目标”，虽然从现实层面来看这一过程中注定困难重重。