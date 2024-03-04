Counterpoint 预计，2024年拉美地区智能手机潜在市场总额将实现低个位数百分比增长。

拉美地区2023年第四季度智能手机出货量同比增长4.2%，连续两个季度录得增幅。

2023年第四季度，三星以30.5%的份额蝉联第一，低于2022年第四季度的39.2%。

苹果公司以7.7%的市场份额创下最佳季度业绩。

2023年第四季度，荣耀以4.6%的份额跃居第五，创下历史新高。

根据 Counterpoint 最新发布的市场监测研究报告，2023年拉丁美洲智能手机出货量同比下降3.3%，达1.19亿部。虽然中国手机品牌厂商的激烈竞争以及苹果更新换代，推动该地区出货量于2023年下半年实现强劲增长，但由于2023年上半年出货量降幅高达两位数的百分比，因此全年增长有限。

高级研究分析师 Tina Lu 在谈及市场动态时表示：“由于持有旧款设备的用户基数庞大，加之手机品牌厂商竞争火热，争相推出丰富的促销活动，因此销售额实现同比上涨。与去年同期相比，2023年第四季度的促销时间也更长。促销活动从2023年11月初开始，一直持续到2024年1月的第二周。从地域上看，巴西以及中美洲和委内瑞拉等较小市场的增幅最大。在美国放松对委内瑞拉的制裁后，该国美元流入量增加，促进智能手机消费。然而，5G仍非市场更新换代的主要动力。不过，许多拉丁美洲国家将在2024年推出具有专用频段的5G网络，有助于推动该技术在区内的发展，但是其份额仍难以超过4G智能手机市场。”

拉丁美洲地区智能手机出货量 2022 vs 2023

研究分析师 Andres Silva 在谈及手机厂商业绩时表示：“三星2023年全年出货量有所下降，有一部分原因是该公司在年初还要销售2022年的遗留库存。虽然三星在秘鲁等一些市场仍处于绝对领先地位，但在其他许多国家的领导地位正在遭受威胁。在所有品牌中，小米的同比增长幅度最高，巴西、秘鲁、委内瑞拉和拉美地区其他较小国家引领品牌增长。然而，小米在多数其他市场（尤其是墨西哥市场）仍然落后。与此同时，苹果在拉美地区内大多数国家市场继续保持增长。2023年第四季度，苹果在拉美地区内最大市场墨西哥的助力下，创下季度销量记录。即使在iPhone 15系列推出后，苹果旧机型（即iPhone 11到iPhone 14终端）的出货量依旧坚挺。”

拉丁美洲地区智能手机出货量， Q4 2022 vs Q4 2023

其他品牌新闻和洞察：

摩托罗拉在2023年实现份额增长。然而，由于小米增长的挤压，该品牌2023年第四季度的巴西市场份额有所下降。

荣耀位居拉美地区同比增长之冠，销量同比增长三倍多。不过按环比计算，其增长幅度不大。在秘鲁，荣耀丧失第二的位置，以微弱劣势不敌三星。

OPPO是2023年墨西哥市场第三大品牌，目前在其他拉美市场也有缓慢增长。该品牌也是2023年拉美地区的第五大手机品牌厂商，不过其2023年第四季度业绩不如荣耀。

Counterpoint 预计，2024年地区智能手机总潜在市场将出现低个位数百分比的增长。进入2024年，除阿根廷因严重的宏观经济危机持续不退而继续下降外，大多数拉美市场均有望实现增长。中国品牌在2024年将加大竞争力度，挤压摩托罗拉甚至小米等知名品牌的份额。