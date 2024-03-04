根据 data.ai 发布的报告，2024 年 1 月上半月，美国市场健康与健身应用下载量接近 2300 万，相较于前 15 天，增长了 22.6%。而 2023 年，该下载量达到了 2420 万的高点，同比增长接近 44%。以下为详细内容：

由于大量用户倾向制定新年目标，每年一月初，健康与健身类别应用的使用率将受此影响，呈现大幅增长趋势。那么今年呢？虽然这种“目标驱动型增长”的幅度是近年来最小的一次，但该应用类别在 2024 年前两周的下载量仍超过了前四年中除 2023 年以外的任何一年。

2024 年 1 月上半月，美国市场健康与健身应用下载量接近 2300 万，相较于前 15 天，增长了 22.6%。而 2023 年，该下载量达到了 2420 万的高点，同比增长接近 44%。今年，我们不仅看到健身计划和减重与卡路里追踪器子类别的应用下载量出现了典型激增，还目睹了第二大子类别：远程医疗以及新兴子类别：心理健康呈现出了显著增长的趋势。

与 2023 年最后的半个月相比，注重健康和健身的美国用户最青睐的应用有哪些变化？我们列出了它们的排名。它们按照与前两周相比增加的下载量进行排序。

随着这些应用不断扩充其提供的内容和功能，我们将看到，在每个类别的分支中，用户将集中使用一两款主要应用，而考虑到用户的个性化需求，这可能会延伸出许多细分领域。根据我们的数据和研究，通过移动设备提升自我的需求将空前高涨。