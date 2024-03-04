概要：

Pininfarina 推出了 Enigma GT，让人们一睹该公司的前瞻性使命。这是一项完全虚拟的设计研究，探索美与技术的交叉点，象征着宾尼法利纳在 2025 年成立 95 周年之际进一步发展的思维过程的启动。Pinigma GT 引入了一个独特的顶篷，可以与仪表板和挡风玻璃一起升降。几乎看不见的透明 OLED 屏幕漂浮在顶篷中，充当数字中心装饰品。

内饰设计也与之相仿，将情感灵魂与技术元素融为一体，营造出友好、运动、轻盈的环境。船上的生活变成了一次盛大的旅行体验，类似于飞行，享受强劲的推力，但将您包裹在一个温馨的茧中。受航空启发的仪表板集成了层流气流以进行通风。通过使强大的氢动力系统的部件可见，来庆祝设计的轻盈性。这种专注于巧妙、先进和可持续材料的方法在前排的光雕座椅上得到了体现，暗示着舒适性。不间断的高触感材料带在后排座椅内部营造出一种亲密而运动的氛围，并将其融为一体。

特色：

在进行富有远见的设计研究时，宾尼法利纳选择了能够融合独特特性的当代 GT：

2+2座椅配置，搭配高性能中后置发动机布局。整体尺寸的灵感来自于对紧凑性的追求，为了提高效率，并与 GT 特性保持一致，相对较长的轴距实现了 2+2 的内部空间。

一种动力总成技术，旨在非常有效地结合重量控制、驾驶乐趣和可持续性。Pininfarina 的技术中立方针促使其设计师和工程师采用氢动力 V6 内燃机驱动后轮，并在前轴配备电动机。这配置了AWD（全轮驱动）设置，与高性能GT汽车非常一致。

中后发动机布局可以优化车辆前部的空气动力学研究并最小化正面区域。通过广泛使用主动空气动力学元件以及对车辆底部整流罩的仔细研究，宾尼法利纳实现了极其高效的空气动力学配置，将最小的阻力与显着的下压力结合在一起。

令人向往的异国情调外观 – 采用意大利方式 – Pininfarina 方式 – 散发着纯粹的设计、优雅和意大利风格。

高度情感化的外观设计始于动感的轮廓和宽敞的玻璃温室，可吸收充足的自然光线。大型不间断挡风玻璃包裹着乘客，提供无缝的全景视野。汽车的主要外观线条自然是空气动力学的。空气雕刻的前翼子板连接到低矮、光滑且极其精简的前端，将所有照明功能融入到一个极其现代的中央灯条中，而不是传统的前灯。

中后置发动机布局对于 2+2 来说并不常见，但却是 Enigma GT 不妥协特性的核心。发动机位于中央位置，可实现车辆空气动力学优化的前端和较小的正面面积（1.96 平方米），同时为乘员保持充足的空间。通过主动空气动力装置的广泛使用，车辆的空气动力配置可以适应多种工况：从高性能驾驶到低消耗巡航。

在最低阻力设置下，车辆的纤薄轮廓、优化的车身底部和减阻装置使其能够保持足够的下压力，同时实现 0.24 的阻力系数。Enigma GT 的阻力系数与其较小的正面面积相结合，带来 Cd x A 值低于 0.48。回到造型与空气动力学的结合，线性尾灯集成到驱动机翼中，坐落在空气动力学雕塑的顶部，促进气流并为后置发动机周围提供冷却。

主要主动空气动力元件

主动格栅百叶窗： 根据车辆的冷却要求，百叶窗减少流经热交换器的气流，以最大限度地减少冷却系统产生的阻力

根据车辆的冷却要求，百叶窗减少流经热交换器的气流，以最大限度地减少冷却系统产生的阻力 主动前轮导流板： 部署后，车轮导流板通过管理周围的气流来减少车轮引起的阻力

部署后，车轮导流板通过管理周围的气流来减少车轮引起的阻力 主动式气动尾翼： 主动式气动尾翼控制着车辆的个性。通过修改三角翼和扩散器的位置，Enigma GT 可以瞬间从性能切换到效率

主动式气动尾翼控制着车辆的个性。通过修改三角翼和扩散器的位置，Enigma GT 可以瞬间从性能切换到效率 主动底部排气： 主动底部排气系统通过将车辆前部的高压区与后端连接，增加车辆下游的压力，从而减少产生的空气动力阻力。

Pininfarina 的设计将技术人性化，这一点在整体 UX/UI 设计中得到了体现。甚至 AR 挡风玻璃也成为沉浸式直观 UI 的一部分。增强现实驾驶辅助通过由车辆人工智能提供支持的创新增强现实层来增强驾驶体验，旨在实时帮助驾驶员。此功能超越了传统导航，提供了一套全面的功能工具。它提供兴趣点（POI）以实现无缝导航，识别盲点并向驾驶员发出警报，并集成高级驾驶员辅助系统（ADAS）功能以增强安全性。这项尖端技术将相关信息直接覆盖到驾驶员的视野中，确保提供更明智、更安全的驾驶体验。

点评：

总之，Enigma GT 不仅代表了一项设计研究，而且代表了一段随着时间的推移而展开的旅程的开始，氢动力带来的可持续未来，显得让人期待。“Enigma GT”这个名字本身就体现了这一精髓。

车上有一台 2.5 升 V6 涡轮发动机，动力不是汽油，而是氢气。仅这台发动机就可以输出 435 马力，并且只有一项工作：仅为后轴提供动力。为前轴提供动力的是一台 200bhp+ 的电动机，由 10kWh 的电池供电，这共同为新款 Enigma GT 提供了动力——没错！- 全轮驱动。它还允许宾尼法利纳降低发动机罩和前部区域的高度（因为电动机比发动机小），从而设计出具有最佳空气动力的汽车。

一方面，它向我们想要重新发现的一种重新想象的汽车——GT 致敬。另一方面，它刻意隐瞒了其设计的完整信息，使其笼罩在神秘之中，并为未来保留完整的揭晓。这标志着一个不断发展的叙事的开始，一场注定要逐渐揭示其错综复杂的设计探险，引发人们对尚未书写的绿色未来章节的期待。