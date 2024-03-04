Polestar 3的生产已在中国成都开始。预计于 2024 年中期在美国南卡罗来纳州开始额外生产。美国工厂的第一个早期生产测试系列已成功完成。Polestar 首席执行官托马斯·英根拉特 (Thomas Ingenlath) 表示：“这款令人惊叹的汽车在开始生产后向前迈出了重要一步，标志着我们今年从一辆汽车公司发展到三辆汽车公司的旅程中的一个重要里程碑。我们在南卡罗来纳州里奇维尔的工厂也已做好上市准备，并且正在顺利实施在美国开始生产 Polestar 3 的计划。”

Polestar 3 将是第一款在两大洲生产的Polestar ，支持该公司在北美、欧洲和亚洲的发展雄心。

Polestar 3 采用双电机配置，动力偏向后。标准汽车总共产生 360 kW（489 hp）的功率和 840 Nm 的扭矩。选配性能包后，总输出功率为 380 kW（517 hp）和 910 Nm。包括可调节的单踏板驱动装置，以及后轴上的电动扭矩矢量双离合器功能——这是最初为 Polestar 1 开发的功能的演变。后电动机还具有解耦功能，使汽车能够在某些情况下仅使用前电动机运行以节省能源。

标准双室空气悬架提供先进的底盘控制，使Polestar 3能够在舒适性和动态悬架特性之间适应，并且汽车可以每两毫秒 (500 Hz) 以电子方式调整其主动阻尼器速度。

“我们的目标是提供所有 Polestar 汽车所具备的性能和精度，同时又不影响日常驾驶的舒适性，”Polestar 的首席底盘工程师 Joakim Rydholm 说道。“为此，我们使用了自适应空气悬架等新组件来为此类汽车打造‘Polestar 感觉’。”

111 kWh 电池组为 Polestar 3 提供高达 379 英里（610 公里）WLTP（初步）的行驶里程。锂离子电池采用棱柱形电池设计，安装在具有硼钢加固和液体冷却的保护性铝制外壳中。标配热泵，帮助 Polestar 3 利用环境热量进行气候和电池预处理。Polestar 3 还配备了双向充电功能，可实现车辆到电网和即插即充功能的未来潜力。