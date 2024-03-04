雷诺今天证实，它正在与大众汽车进行谈判，为欧洲市场生产一款纯电动微型汽车。

据《欧洲汽车新闻》报道，这家法国汽车制造商首席执行官卢卡·德梅奥在日内瓦车展上表示，该公司正在与大众汽车进行“良好讨论” 。

他还暗示其他合作伙伴也在参与竞争，但没有透露姓名：“我对任何想要加入的人持开放态度。我有生产能力。” 我有平台。我知道该怎么做。”虽然 Stellantis 刚刚推出了一款售价低于 25,000 欧元的电动汽车雪铁龙 e-C3，其短程版本售价将低于 20,000 欧元，但大众汽车在制造更便宜的纯电动汽车的竞争中落后了。报告称，与雷诺合作可能是启动和运行新版 e-Up 电动微型车以及斯柯达 Citigo 和 Seat Mii 的可行选择。

这当然不是欧洲汽车制造商第一次在微型车领域合作——丰田与标致和雪铁龙合作开发了 Aygo/标致 108/雪铁龙 C1 微型车，福特与菲亚特合作在菲亚特 500 平台上生产第二代 Ka 。就雷诺而言，其目标是通过削减零部件、缩短制造时间、使用更便宜的电池以及加快上市速度，将新款 Twingo 的成本比其他电动汽车降低 40%。该公司表示，随后可以将这些相同的措施应用于其他电动汽车，包括新推出的雷诺 5 和即将推出的雷诺 4 小型 SUV。