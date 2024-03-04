尽管可能不是第一家告别文本交流的社交媒体平台，对Yolk来说，它所坚持的方式却也足够“另类”。

总部位于新加坡的社交平台Yolk的母公司Drigmo宣布，已经于近期获得了一笔125万美元规模的Pre-seed轮融资。

这笔融资由Forge Ventures领投，Scout Fund、DST Global、淡马锡以及来自Carro、Carousell、Tableall等公司的高管参投。据透露，Drigmo将利用这笔资金测试不同的营销渠道、加大研发力度，并尝试同兼职人才展开远程合作。

如前文所提及，Yolk是一个相当独特的社交平台，主打无文本化的短平快社交。而作为Yolk最大的特点，据介绍，该平台主要是用表情包——包含但并不仅局限于用户的人像自拍、用户可以拍摄手势或者周边一切有趣的物体并基于这些内容生成的动态贴纸与其他用户的动态（包含静态照片）进行交流互动。此外，Yolk也表示，尽管该平台内置了用户私聊渠道，但该渠道同样不包含文字输入法，依然是通过贴纸表情包进行交流。

据悉，其名为Yolk.fm的应用软件刚于不久前推出，目前仅支持iOS平台。根据Yolk在采访中的介绍，或者说该平台动态贴纸的某种特性（基于Apple的Vision API和设备上的机器学习技术来支持对象检测和前景/背景分割），Yolk似乎也会在短期内主要聚焦这一平台。