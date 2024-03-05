苹果公司将向加拿大的 iPhone 用户支付和解金，以解决有关 iPhone“电池门”事件的集体诉讼，符合条件的 iPhone 用户将从苹果那里获得 17.5-150 加元的赔偿金。

2017 年 2 月，苹果在 iOS 10.2.1 中通过某些手段“故意降低旧款 iPhone 性能”，但没有向客户进行说明，受影响机型涵盖 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 及 iPhone SE。

当时，苹果对此回应称：它会在必要时使用“电源管理系统”限制某些 iPhone 型号的性能上限，避免手机在电池老化时意外关机。后来，苹果宣布降低电池更换价格，并为用户提供关闭该限制的选项。

尽管苹果坚决不承认所有指控中的“不当行为”，但最终还是于 2020 年 3 月同意向美国用户支付 5 亿美元的和解金，现在轮到加拿大用户了。

CBC News 报道称，苹果将支付 1113.75-1442.75 万加元来实现和解，每位用户可获得 17.50 加元至 150 加元不等的赔偿金，具体数额取决于提交索赔的人数。

值得一提的是，达成和解并不意味着苹果承认自己存在过失，该公司否认了所有针对它的指控。此外，该和解协议适用于加拿大除魁北克省以外的所有地区。

集体诉讼律师迈克尔·皮尔莱斯在接受采访时表示，“法官最终裁定，拟议的和解协议‘公平、合理，是集体中的最佳决定’，苹果作出了正确的决定，主动站出来，在某种程度上为他们的产品承担责任，但并未在法律上承认他们做错了任何事。这对于集体诉讼来说是很正常的。”