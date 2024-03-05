苹果发布了全新搭载 M3 芯片的 MacBook Air ，在苹果美国官网新闻稿中，苹果大胆宣称新款 MacBook Air 为“用于 AI 的全球最佳消费级笔记本电脑（the world’s best consumer laptop for AI）”。此前有消息称，苹果将在 WWDC 2024 大会上宣布一系列涵盖其所有平台的人工智能新功能。

在新闻稿中，苹果表示：“得益于转向 Apple 芯片，每一台 Mac 都成为了绝佳的人工智能平台。M3 芯片集成了更快更强的 16 核神经网络引擎，与中央处理器和图形处理器中的加速器一起为设备端机器学习提速，从而使新款 MacBook Air 成为用于 AI 的全球最佳消费级笔记本电脑。macOS 利用这一出色的 AI 性能，提供了能够增强生产力和创造力的智能功能，例如强大的摄像头功能、实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等等。”

可能是考虑到中国广告法的规定，苹果在中国官网的新闻稿中并没有称新款 MacBook Air 是全球最佳消费级 AI 笔记本电脑，而是改为了“这使得 MacBook Air 能够持续助力 AI 技术的应用”。

苹果还称，“得益于拥有丰富的人工智能应用生态系统，用户可以执行各种操作，例如使用 Goodnotes 6 中的“AI 数学助手”检查作业，利用 Pixelmator Pro 自动增强照片，或是通过 CapCut 消除视频中的背景噪音。结合 Apple 芯片的统一内存架构，MacBook Air 还能够出色地运行经过优化的 AI 模型，例如大型语言模型 (LLM) 和图像生成扩散模型。除了设备端的强劲性能，MacBook Air 还支持云端解决方案，使用户能够运行利用强大 AI 功能的生产力和创意型应用，例如 Microsoft 365 的“Microsoft Copilot”、Canva 和 Adobe Firefly。”（注：这段话没有出现在苹果中国官网新闻稿中）

值得注意的是，苹果在去年 10 月发布 M3 MacBook Pro 的新闻稿中并未提及任何与人工智能相关的内容。尽管苹果通常会在新闻稿中提到机器学习等方面的内容，但如此明确提及“AI”实属罕见。

苹果 CEO 库克今年在两次不同的场合暗示了苹果计划推出新的人工智能功能。在上个月的苹果第一季度财报电话会议上，库克表示苹果将在“今年晚些时候”分享其人工智能工作的细节。几周后，在苹果股东大会上，库克又暗示苹果将在今年“生成式人工智能领域取得突破”。

据悉，苹果正致力于在今年推出多项全新 AI 功能，其中包括更新更强大的 Siri。