中国汽车市场迎来了最大一波降价潮，此次价格调整覆盖了中外车企，油电产品，可谓是你方唱罢我登台，吸引了特斯拉、奇瑞、零跑、小鹏、五菱、吉利、深蓝、埃安、长安启源、北京现代、凯迪拉克、日产等众多车企纷纷加入价格战中来。并且车企价格调整的步伐一直在进行中。我们整理了不完全的降价策略汇总，后续会继续保持更新。

各家车企推出的降价方式都有所不同，有的直接官宣降价，有的以推出新款车型的方式变相降价，还有的推出保险补贴、置换补贴及购车权益等，所以汇总的信息仅供参考，终端的售价还是根据实际为准。但无疑，市场竞争已经进入到白热化阶段。

吉利汽车2024春季购车节3月期间限时钜惠20亿元，现金优惠最高4.7万元，并提供免息贷款和置换补贴。活动涵盖星越L、星瑞、博越等多款热销车型，降幅达3000元至1.4万元。吉利旗下的微型电动车熊猫MINI龙腾版上市，售价3.99万元；3月购车权益包含至高1万元现金红包、赠送便携式充电枪以及质保、金融礼遇。

吉利帝豪L HiP龙腾版上市，其售价相比前车型下调2万元至8.98万元，而高配版本也在10万元区间内，来到了9.98万元。

小鹏汽车于官微宣布，2024年3月31日前，小鹏G6全系车型限时立减2万元，优惠后的起售价为18.99万元，进入20万元以下的价格区间。目前，小鹏G6的官方指导价为20.99万-27.69万元，优惠后价格为18.99万-25.69万元。

上汽大众途昂家族推出限时优惠，2024款途昂四驱豪华及途昂X四驱豪华指定车型降价至27.99万元和26.5万元。同时，途昂家族2.0T车型享2000元现金抵用或3年无忧保养。飞凡F7也推出限时优惠，多款车型降价2.5万-3万元，并赠送多项礼包和智能驾驶软件，提供金融和流量优惠。

2月19日，比亚迪推出起售价7.98万元的秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版。2月23日，比亚迪海豚荣耀版正式上市，起售价9.98万元。2月28日，比亚迪汉唐荣耀版车型正式上市，官方指导价16.98万元起。

2月19日，五菱汽车官方宣布，五菱星光150km进阶版售价下调6000元，调整后售价为9.98万元。同时，五菱缤果也推出新春惊喜红包，至高优惠8000元。

哪吒X全系最高直降2.2万元，哪吒AYA全系降价8000元，哪吒S全系降价5000元，哪吒X的售价来到9.98万元，正式步入10万元以下区间。

上汽通用旗下别克品牌宣布，对微蓝6、GL8、君越、威朗Pro、昂科威Plus共计五款车型进行降价补贴。其中，君越上市还不到一年，就给了3.5万元的优惠，诚意十足。而新能源方面，别克E4推出了智享版车型，指导售价15.99万元，相比上市起售价降低了3万元。

3月1日，长安启源宣布Q05 125km长续航版降价至9.69万元。同日，长安汽车也推出Lumin车型最高优惠1.2万元及0息金融礼。奇瑞集团推出“百亿补贴置换季”，涵盖奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌，置换补贴最高达4万元。部分车型还有限时优惠，最高综合优惠1.9万元。

飞凡F7推出3月限时购车优惠政策，飞凡F7进阶版、进阶Pro版、长续Pro版、性能Pro版降价2.5万-3万元，还有免费升级舒适包、终身免费使用价值3万元的RISING PILOT全融合高阶智驾系统软件包，以及金融、流量方面的礼遇。

北京现代汽车于2月19日宣布，旗下A级轿车伊兰特正式降价，起售价下探至7.58万元。此前该车型在售各款指导价为9.98万元—14.98万元，此次价格调整，相当于降价2.4万元，北京现代在其发布的降价海报中，也打出了“油比电强”的旗号。

比亚迪又推出比亚迪宋Pro DM-i荣耀版，起售价10.98万元，相较此前的宋Pro DM-i冠军版，起售价降低了2万元。

特斯拉3月1日推出限时购车政策，最多可享3.46万元的优惠：Model3/Y后驱版现车限时保险补贴8000元；Model3/Y全系现车限时指定车漆福利，最高省1万元；Model3/Y后驱版现车限时低息金融政策，年费率低至1.99%。

从降价的过程来看，这只是中国汽车发展过程中的一个必须经历的阶段。国内汽车市场已经进入了新能源汽车和传统燃油车拉锯战的一个新阶段。在剩下的时间里，产品需要不断的打磨好，才能在市场中存活下来，我们会继续保持关注。