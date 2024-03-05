福特对其下一代电动汽车制定了宏伟计划。这可能包括 800V 快速充电架构，因为它看起来可以与现代、保时捷和起亚等竞争对手保持同步。在竞争加剧的情况下，福特首席执行官吉姆·法利表示，在该汽车制造商公布第四季度财报后，“巨大的变化”震动了电动汽车市场。

法利列举了这一转变背后的两个原因。首先是特斯拉等电动汽车制造商大幅降价。第二个是“巨额”资本和新产能涌入两排跨界车领域——福特最畅销的电动汽车市场，其中包括野马 Mach-E。尽管 Mach-E 是仅次于特斯拉 Model Y 的第二畅销电动 SUV，但现代汽车 IONIQ 5 等竞争对手正在抢占市场份额。

Mach-E 第四季度销量增长 4.6%，交付 11,369 辆，而现代IONIQ 5在美国的销量飙升92%，达到 8,612 辆。

法利表示，与当前车型相比，其下一代电动汽车将具有“突破性的效率”，并且将“充满客户将兴奋地付费的创新”。福特表示，您可以在 38 分钟内将当前标准范围的 Mach-E 从 10% 充电到 80%，在直流充电站输出功率高达 107 kW。延长航程大约需要 45 分钟。

基于现代专用的800V E-GMP平台，现代IONIQ 5可以在一半的时间内将电量从10%充电到80%。现代汽车表示，使用 350 kW 直流充电器， IONIQ 5只需 18 分钟即可从 10% 充电至 80%。根据福特的一项新专利，该汽车制造商似乎可以通过为其下一代电动汽车提供 800V 快速充电来创造公平的竞争环境。

该专利于 2024 年 2 月 27 日公布，涉及“电动汽车的多电压电气架构”。福特详细介绍了一种使用多电压充电电路的电动汽车 800V 快速充电系统。第一电压电平为400V，第二电压电平为800V。福特首席执行官本月早些时候还提到，该公司正在开发低成本电动汽车平台。法利表示，福特组建了一支“超级才华横溢的臭鼬工厂团队”来开发它。法利表示，虽然这是一个小团队，但它包括“世界上一些最好的电动汽车工程师”。这一消息发布之际，通用汽车首席财务官 Paul Jacobson 表示，通过在其 Ultium 平台上推出下一代 Bolt EV，而不是开发单独的低成本系统，该公司将节省数十亿美元。