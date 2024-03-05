现代汽车的首款三排电动 SUV将被命名为 IONIQ 9。现代汽车计划将这款电动 SUV 的名称从 IONIQ 7 更改为 IONIQ 9，因为它希望延续起亚 EV9 的成功。现代汽车在专用电动汽车（包括IONIQ 5和 IONIQ 6）方面取得了早期成功，确立了自己在关键市场的领导者地位。

根据标准普尔全球登记数据，现代汽车去年是美国第四畅销电动汽车品牌，市场份额为 4.5%。包括起亚和捷恩斯在内，现代汽车超过了美国汽车制造商福特和通用汽车的雪佛兰，位居第二，仅次于特斯拉。尽管福特和通用汽车等竞争对手撤回了电动汽车计划，但现代汽车正在加倍努力。该品牌预计将于今年 6 月推出首款三排电动 SUV。

尽管现代汽车的首款三排电动 SUV在 2021 年洛杉矶车展上以SEVEN 概念车首次亮相，但有报道称它现在将更名为 IONIQ 9。

在正式亮相之前，一位知情人士告诉《汽车新闻》，现代汽车计划将其首款三排 SUV 命名为 IONIQ 9，而不是预期的 IONIQ 7。现代汽车发言人没有证实更名，但表示：“下一款 IONIQ 车型在临近上市时将分享更多细节。”IONIQ 9 是继起亚成功推出其首款三排电动 SUV EV9 之后推出的。起亚 EV9 在 10 月份开放预订后不到两个月就在全美 50 个州接受预订。

起亚EV9在美国的销量正在升温，12 月售出 1,113 辆，1 月又售出 1,408 辆。EV9 基于现代专用的 E-GMP 平台，拥有 42.8 英寸的后排腿部空间。这比凯迪拉克凯雷德、3 排路虎揽胜 P400 和梅赛德斯 EQS 还要多。第三排的肩部和臀部空间也比特斯拉的 Model X 更多。