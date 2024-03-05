意大利南部海岸爱奥尼亚海将开发一座 540 兆瓦 (MW) 混合浮动太阳能-浮动风电场。

荷兰-挪威海上太阳能公司 SolarDuck、意大利投资基金Arrow Capital和意大利开发商New Developments正在联合开发Corigliano项目，该项目将位于Corigliano-Rossano卡拉布里亚海岸附近的塔兰托湾：SolarDuck 是荷兰主要造船厂 Damen Shipyards 的子公司。该公司利用这些知识设计了由海上级铝制成的高架太阳能平台，该平台距离水面 10 英尺（3 米），可以承受汹涌的海水。海拔也减少了太阳能电池板上的盐沉积。（湖泊和池塘上的浮动太阳能发电场往往直接坐落在水面上。）

三角形浮动平台是模块化的，因此可以将它们连接起来形成大型工厂。此外，平台还设有防滑走道和围栏，以便进出和维护。该混合浮动太阳能-浮动风电场将配备 420 兆瓦的海上风电和 120 兆瓦的浮动太阳能。它将拥有 28 台浮动风力涡轮机，但 SolarDuck 的公告并未表明是谁在开发它们。我们已联系 SolarDuck 了解详细信息，并将在收到回复后进行更新。Corigliano混合浮动项目预计将于2028年上线。

SolarDuck 正在与跨国能源公司 RWE 在距离海牙荷兰海岸 7.5 英里（12 公里）的北海运行一项为期三年的 5 兆瓦试点项目。12月，它获得了1500万欧元的资金，并将安装日本第一个海上浮动风电场。