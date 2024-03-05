2024年3月，深圳市中科微光医疗器械技术有限公司（简称“微光医疗”）获得超亿元的战略投资，此轮融资由华睿投资、广州产投资本、追光硬科技共同投资。本轮融资将用于激光医疗领域新产品的持续开发、临床注册及海外市场的进一步拓展。

微光医疗致力于打造领先的激光医疗创新平台。该公司成立于2012年，是国内激光医学领域企业。其核心团队来自于清华大学、中国科学院、华西医学等院校，专注于激光医疗领域的技术创新、产品自主研发及自主生产。微光医疗注重诊断与治疗的双重发展，运用领先的光电技术，秉承医工结合理念，已围绕冠脉、外周、神经三大核心医疗领域，布局了数个激光医疗创新产品。未来将持续全力构建覆盖多病种的“诊疗一体化”创新硬科技平台。

关于本轮融资，微光医疗创始人朱锐先生表示：“非常感谢投资人对公司的认可和支持。后疫情时代给有创新意识和能力、具有现代商业思维的公司带来了更多的机会。微光医疗除将现有的冠脉OCT产品做深做透外，即将推出重大创新产品，本次融资资金将用于加速技术研发和产品推广。”

微光医疗投融资负责人朱立锋先生表示：“微光医疗十年如一日在激光医疗领域的坚持，积累起不小的技术优势，商业化能力也经由市场得到了验证。通过多轮融资，我们找到了更多互相认可的同路人，大家将携手并进，一起打造领先的激光医疗创新平台。”

华睿投资创始人宗佩民先生表示：“心血管疾病是全球最常见的非传染性疾病，每年造成了1860万人死亡，占全球死亡人数的三分之一。心血管介入手术（PCI）是当下治疗心血管疾病最主要的治疗手段之一，而OCT作为分辨率最高的腔内影像学技术，弥补了传统影像学的缺陷，能够帮助精准发现血管病变原因，实现精准医疗。微光医疗产品不仅能够应用于心血管，还能应用于脑血管、外周血管等，并从诊断技术延伸至治疗技术，能够为患者提供复杂‘诊+疗’双轮驱动解决方案。华睿投资一直以来重视新一代生物技术的布局，尤其是像微光医疗这样的优质科创型企业，核心技术已经实现全球领先，行业地位稳居国产品牌第一。期待微光医疗未来更加丰富的产品上市，成为真正的世界级激光医疗创新平台，为人类生命健康作出更多贡献。”

广州产投资本董事长魏大华先生表示：“广州产投资本是广州产投集团战略投资、招商引资、基金运作、产业研究、国资并购混改等一揽子投资业务的专业平台，生物医药与健康领域是广州产投资本布局的重点领域。微光医疗聚焦高端医疗器械研发和应用，深度布局激光诊疗领域，实现探测器、采集卡、激光器等核心零部件自主可控。广州产投资本将通过投资助力企业快速成长，并协助公司业务落地广州。期待微光医疗继续打造具有全球创新性的激光医疗器械产业平台，为行业提供更多的前沿技术和产品，实现以科技之力造福人类。”

追光硬科技高级副总裁于洋先生表示：“随着我国巨大的人口基数迈入中深度老龄化，高端医疗器械领域的企业将面临新的机遇和挑战，医保集采缩短了医疗器械创新的市场导入周期和产品生命周期，并在加速淘汰一批未能转变思想的参与者。微光医疗有着强有力的产品经理团队，并掌握激光医疗器械领域的核心技术，有希望成为一家国际化的激光医疗器械研发平台，希望我们的投资可以帮助公司走上新的台阶。”