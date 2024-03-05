城市空中交通 (UAM) 开发商 Volocopter今天宣布了其最新的里程碑，分享其已获得德国政府的生产组织批准 (POA) 延期，使其能够扩大其生产设施并开始批量生产其 VoloCity eVTOL 空中出租车。

Volocopter 是一家德国航空公司，专门从事电动垂直起降 (eVTOL) 飞机制造、机场和航空系统开发。随着该公司在全球范围内扩大eVTOL 飞机试验，该公司已迅速成为蓬勃发展的 UAM 行业中最知名的公司之一。这些扩展位于其旗舰飞机 VoloCity eVTOL 的机翼（或螺旋桨）上，我们已经看到该飞机在海外飞行。在德国境外，Volocopter 在 VoloCity 全面投入生产之前已经找到了多家追求者，其中包括日本的公司和沙特阿拉伯的未来城市 NEOM 。

此外，尽管某些政府官员强烈反对，UAM 开发商仍被指派在今年夏天的巴黎奥运会期间提供全电动空中出租车服务。虽然 eVTOL 绕埃菲尔铁塔飞行可能不会实现，但 Volocopter 飞机的批量生产和市场实施似乎迫在眉睫。

本周早些时候，Volocopter 表示，在 2021 年授予的初始认证和 2019 年获得欧盟航空安全局 (EASA) 的设计组织批准 (DOA) 的基础上，它已收到德国联邦航空局 (LBA) 的POA 延期。

Volocopter 表示，POA 扩展是行业首创，并获得了德国政府的批准，可以从原型设计到批量生产。凭借各方的充分信任，Volocopter 已进入 VoloCity 空中出租车的预批量生产，并将继续自主设计和开发该技术。

Volocopter 的飞机现已获得 EASA 特殊条件 VTOL 类别的正式认证，可在拥挤的城市地区上空飞行，为德国及其他地区的商业运营铺平了道路。POA 延期适用于 Volocopter 位于德国布鲁施萨尔的最新生产和机库设施，该设施于 2023 年 4 月首次亮相。

Volocopter 继续引领清洁城市空中交通的发展，并越来越接近于在全球范围内提供真正的空中出租车服务。观看 Volocopter 的最新视频，展示其在德国的 eVTOL 制造工厂。