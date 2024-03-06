2024 TCL QD-Mini LED电视新品发布引全球瞩目。被誉为“2024电视画质天花板”的TCL X11H 85吋和98吋两款电视，凭借超绝的画面表现及非凡的性能体验，首发即惊艳。此次发布的TCL X11H电视，全新应用了TCL华星自主研发的HVA蝶翼星曜屏，实现高达14112的万级分区、6500nit峰值亮度，搭载TCL全域光晕控制技术、TSR独立画质芯片……高端buff层层叠满，成为超大尺寸电视新标杆。

TCL X11H电视，采用HVA屏+Mini LED背光组合，将背光分区直接提升至14112，开启Mini LED万级分区新时代。超高分区精准控光，使得明暗对比更鲜明，画面细节一览无余。

这款电视的峰值亮度更是高达6500nit。超高亮显示，使得画面清晰度极致跃升，演绎顶配超绝画质。 此外，TCL X11H也搭载了号称“Mini LED光晕终结者”的TCL全域光晕控制技术，为画质进阶提供坚实保障。

这款电视还拥有98%DCI-P3超高色域，画面色彩覆盖广泛，真实“睛彩”近在咫尺。TCL自主研发TSR独立画质芯片，搭载自研全识AI大模型，则让这款电视更进一步拥有高端实力，创造契合消费者需求的超高清视界。

除画质表现卓越外，TCL X11H电视在刷新率、广视角等方面的性能同样超乎想象，缔造客厅娱乐、多人在场新体验。 TCL X11H电视搭载TCL华星自研HVA技术，拥有超大屏+4K 144Hz高刷的顶级配置，画面灵动流畅，有效避免卡顿、撕裂、拖尾现象。TCL X11H电视可完美胜任射击、动作、赛车等游戏的刷新率要求，与玩家热爱全开，随时解锁巅峰竞技的乐趣。 在大屏电视的消费趋势下，多人在场的观影、游戏、健身等场景活动不断增多。TCL X11H采用8Domain多畴设计，拥有无与伦比的广视角优势。屏幕之前，每个角度都是观看C位，每个参与者都能获得绝佳的沉浸体验。

TCL X11还应用了TCL华星创新研发的低反无影屏。通过对显示屏幕的特殊表面处理，将总反射率控制在极低水平，防眩光与抗反光属性统统拉满。即使强光环境下，也能为观众呈现出色的画面，且可有效降低视觉疲劳。