年轻的城市空中交通 (UAM) 开发商 Doroni Aerospace 走出阴影，进入 eVTOL 初创公司，正式发布了其旗舰飞机 H1-X。两座电动垂直起降飞机在今天的一场直播活动中进行了展示，并且非常接近上市准备，并宣传了一些令人印象深刻的规格。

Doroni Aerospace由 Doron Merdinger 于 2016 年创立，Doron Merdinger 是一位终身企业家，拥有 25 年的设计、制造和公司管理专业知识。为了实现可持续航空运输的梦想，Merdinger 组建了一支工程师和技术人员团队，共同致力于在不断发展的电动垂直起降领域实现飞行民主化。

这些努力的成果是 HX-1，Doroni 的旗舰“飞行汽车”，更广为人知的名称是电动垂直起降 (eVTOL) 车辆。经过我们 Electrek 密切关注的多年幕后开发，Doroni 终于向公众展示了看起来非常酷的 H1-X。虽然 Doroni 的旗舰飞机是一款彻头彻尾的电动垂直起降飞机，但其设计和用途与正在开发的几个竞争对手有所不同。

例如，Doroni 将 H1-X 设计为两座私人飞机，而不是许多其他公司正在为空中出租车服务设计的较大客舱。H1-X 还具有独特的串联机翼配置，内置螺旋桨。该公司表示，与传统设计相比，这一设计特点增强了 eVTOL 的升力和效率，并且其机翼围栏可以更好地管理气流。即使 eVTOL 的八个电动机正在旋转，涵道风扇也更安静。Doroni 首席执行官在 eVTOL 发布会上发表讲话：

H1-X 不仅仅是一辆汽车；它还是一辆汽车。这是迈向行动自由和可持续发展共存的未来的飞跃。我们对创新、安全和环境的奉献精神体现在 H1-X 的方方面面，标志着交通领域的新篇章。

Doroni 表示，H1-X 重 1,850 磅，有效载荷为 500 磅，一次充电可飞行 40 分钟。最有趣的是，即将到来的 eVTOL 最高时速可达 120 英里/小时！希望多罗尼能够帮助培训和认证其未来的所有者，因为这对于普通人来说是一个很大的速度。H1-X 已在美国获得 FAA 适航认证，预计将于 2026 年进入量产。每架 eVTOL 预计成本在 30 万至 40 万美元之间。