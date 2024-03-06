微软公司针对《纽约时报》的侵权诉讼提交了驳回动议，试图驳回该案的关键部分。此前，《纽约时报》起诉微软及其合作方 OpenAI 未经许可使用其文章训练大型语言模型（LLM），并指控其侵犯版权。

微软在文件中指责《纽约时报》散布“末日论”，称其夸大 AI 技术对独立新闻业的威胁。这一说法与 OpenAI 在 2 月份提交的类似动议遥相呼应，后者也试图驳回该案的若干重要指控。

与 OpenAI 一样，微软也指责《纽约时报》“炮制不切实际的提示词”，企图诱使基于 GPT 的语言模型生成与其内容相匹配的回应。微软还将《纽约时报》的诉讼比作好莱坞试图阻止录像机（VCR）这项“突破性新技术”，微软辩称，录像机并没有摧毁好莱坞，反而通过开拓新的收入来源，使其蓬勃发展。

微软认为，LLM 是人工智能领域的突破，公司与 OpenAI 合作，旨在“将这项非凡的力量带给公众”，因为他们 “坚定地相信 LLM 能够改善人们的生活和工作方式”。

据悉，微软要求法院驳回三项指控，其中包括一项指控其对用户使用基于 GPT 的工具造成的最终用户侵权行为负责，以及另一项指控其违反《数字千年著作权法》的指控。微软还希望法院驳回《纽约时报》指控其挪用时效性突发新闻和消费者购买建议的指控部分。例如，《纽约时报》在诉讼中辩称，如果用户要求 ChatGPT 查找其旗下网站 Wirecutter 的文章，它将失去收入，因为潜在买家将不再点击其推荐链接。但微软表示，这只是 “纽约时报担心可能会发生的事情的纯粹猜测”，并没有在其投诉中提供任何现实世界的例子。

《纽约时报》的首席律师 Ian Crosby 反驳称，微软“并未否认与 OpenAI 合作，未经许可复制了《纽约时报》的数百万份作品以训练其工具”。他表示，微软将 LLM 与录像机进行类比 “令人费解”，因为录像机制造商从未辩称需要进行大规模的版权侵权来制造他们的产品。

除了《纽约时报》的诉讼之外，OpenAI 和微软还面临着其他与训练 LLM 所使用内容相关的诉讼，很多作家都指控这些公司窃取他们的作品用于人工智能训练。