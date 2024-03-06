上周，宝马集团丁戈尔芬工厂庆祝新款 BMW 5 系旅行车的正式投产。这款新车型是该细分市场中第一款不仅配备汽油、柴油或插电式混合动力驱动器而且还配备全电动驱动器的高档汽车。这使得BMW i5 Touring成为在不到​​三年的时间内在丁戈尔芬工厂投入批量生产的第四款全电动车型。

“我们的 BMW 5 系旅行车对于德国和欧洲市场尤其重要，很多客户一直在等待，”工厂总监 Christoph Schröder 说道。但到了五月底，等待就会结束，因为那时新款 Touring（现已是第六代）将到达经销商的陈列室，并将第一批汽车移交给客户。新型号现已可供订购。

自 1991 年推出第一代以来，位于下巴伐利亚州的丁戈尔芬工厂 (Plant Dingolfing) 一直是 BMW 5 系旅行车的唯一生产商，多年来，其生产线已生产超过 120 万辆汽车。与其前身一样，新款 BMW 5 系旅行车（无论驱动方式如何）与 BMW 5 系轿车以及 BMW 4 系和 6 系车型一起灵活生产，全部在一条生产线上进行。

“对于我们丁戈尔芬来说，BMW 5 系是我们 DNA 的一部分，”工厂总监 Christoph Schröder 解释道，“新款 Touring 的推出代表了我们成功车型系列更新的下一步。” 去年，宝马 5 系汽车约占丁戈尔芬产量的三分之一。但随着 Touring 的推出，这一数字可能会在 2024 年大幅上升，有可能接近 50%。