2024款腾势D9正式上市，新款腾势D9 DM-i超级混动版官方指导价33.98万元-44.98万元，新款腾势D9纯电版官方指导价37.98万元-46.98万元。并推出2000元定金抵扣车辆尾款10000元，6年或7次免费基础保养，至高30000元置换补贴，至高10000元增购补贴，限时金融贴息，三年臻享贵宾服务，四大用车保障，五大尊享智联等上市权益。针对老用户也推出了30000元置换补贴，贵宾服务权益转移，10000元增购补贴，2000元延保补贴，4000元量子漆面保护膜补贴等感恩回馈。

作为腾势汽车破局豪华MPV全品类冠军的扛鼎之作，腾势D9强势打破传统MPV车型20余年统治，彻底改写MPV市场格局。作为全球领先的新能源豪华汽车品牌，腾势汽车敢于自我超越、不断进化，2024款腾势D9将从“设计、乘坐、驾驭、智能、电动、安全”六大豪华实现王者进化。

设计豪华的王者进化

基于安全、感官、美学、实用性等多维度考量，2024款腾势D9采用了π-Motion势能美学的主流设计，并根据流行趋势和用户需求，于帕米尔高原上的璀璨星河汲取灵感，新增璀璨紫外观配色，阳光折射下，漆面熠熠生辉，豪华且优雅。

豪华内饰方面，2024款腾势D9新增云峰棕与旷达米、鎏年棕的双色组合，不仅提升了座舱高级感，也为商务和家庭用户提供了更多选择。同时，新车内饰豪华质感臻于至善，空调出风口增加亮饰条，四门及后尾门增加金属踏板，豪华细节的修饰恰到好处。

乘坐豪华的王者进化

让全家人坐着都舒服，才是真正的乘坐豪华。2024款腾势D9以“2+2+3”布局构建出超大无差别7座驾乘空间，二排座椅采用1080mm超长电动滑轨，坐垫长53cm、宽56cm、高38cm，一体式腿托可上调110度，入座即享最佳人体工程学状态，豪华舒适性媲美飞机头等舱，全面碾压公路高铁，三排空间远超主流豪华5座SUV第二排，座椅支持前后移动，带来更加灵活的后备箱空间。在坐满7个人的情况下，2024款腾势D9后备箱仍可装下7个20寸行李箱及7个双肩背包，轻松满足家庭、商务装载需求。

舒适配置方面，2024款腾势D9新增7.5L智能冷暖冰箱、前排电吸门、中排小桌板、中排座椅物理按键等多项全系标配配置。其中，冰箱支持-6℃~50℃制冷制热可调，更具有电动伸缩、12小时延迟断电等丰富功能。驾驶配置方面，2024款腾势D9全面升级真皮方向盘，辅以方向盘加热、方向盘实体按键、流媒体内后视镜等实用配置，让驾驶感受再上新台阶。

驾驭豪华的王者进化

宜商宜家的驾驭与舒适，行稳致远，从容演绎潇洒人生。2024款腾势D9依托于全球领先的新能源技术，提供DM-i超级混动、EV纯电动双动力选择，满足全场景出行需求，长途行驶再无里程焦虑。

智能底盘方面，2024款腾势D9搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统，在不同路况自动匹配不同阻尼，舒适、运动双模式可选，较强、适中、偏弱三挡可调，无感通过减速带、凹凸路面，显著抑制转弯侧倾，兼顾舒适性与操控性。同级领先的CCT舒适控制技术经优化升级，制动俯仰提升20%，转弯侧倾控制提升12%，轻松应对各种路况，全车人不晕车，时刻坐享舒适。

智能豪华的王者进化

2024款腾势D9基于智能座舱、智能驾驶、智能底盘打造D9全维智能豪华。腾势Link 超智能交互座舱进化为9屏互联，全场景智能语音达到毫秒级响应，支持全场景连续对话，一次唤醒，多次交互，更有百万APP供用户随心下载。同时，2024款腾势D9根据不同生活场景，开发多种场景模式，可随时通过语音开启，动口不动手，动手更顺手。此外，新车还搭载了腾势Pilot L2+级智能驾驶辅助系统，拥有车道领航、遥控泊车等功能，让驾驶省力又省心。

自面世以来，腾势D9已历经3次重大OTA升级，新增及优化功能多达近百项，常用常新，越用越好用。

电动豪华的王者进化

无论南方北方，有路就有D9天长，2024款腾势D9 DM-i搭载80kW直流快充，30%到80%的充电时间仅需25分钟，CLTC纯电续航高达200km，综合续航1050km。

基于800V平台打造的2024款腾势D9 EV搭载103度电池包，电池安全性同级领先，整车续航超620km，同时搭载全球首创双枪超充技术，可将普通快充桩升级为“超级快充桩”，充电15分钟即可补能230km，补能更快更便捷。

充电快，放电也更加强大，两款车型均搭载6kW对外放电功能，支持多种高功率电器同步使用，户外生活更加来电。

安全豪华的王者进化

安全是最大的豪华，2024款腾势D9为用户倾心打造独有的金字塔整车安全架构，以车身安全为底座，信息安全为塔腰，环境安全为塔尖，全维守护用户出行安全。

行业领先的AEB自动紧急制动功能化身最值得信赖的贴身保镖，可将每一次突发情况化险为夷。五星安全标准车身，A柱就是意外发生时的救命擎天柱，结合9个安全气囊、同级最长侧气帘、中排侧气囊以及全球独有的滑门分缝技术，整车安全性能达到更高标准。此外，2024款腾势D9第三排缓冲空间达到815mm，可有效保护整车系统及后排乘员安全，同时小电池置于底盘中部，在碰撞发生时最大程度确保有电打开车门，留出生命通道。

安全之上，还有安全。2024款腾势D9将信息安全也做到极致，车内摄像头均可物理关闭，隐私数据脱敏本土化储存，无论家用还是商用均无需担心隐私安全。环境安全方面也同样严苛选材、健康选料，为每一位用户构建出绿色车内空间。