苹果公司再次封禁 Epic Games 的开发者账号，并表示已经在全球范围内禁用了公司的账号。

据此前报道，Epic 发布公告表示已经拿回了苹果开发者账号，并准备开发 iOS 上的 Epic Games Store，并计划 2024 年推出。

苹果随后发布声明表示：

Epic 严重违反了对苹果的合同义务，导致法院裁定苹果有权“随时自行决定”终止其开发者账号，其中包括 Epic Games 的任何或所有全资子公司、附属公司以及 Epic Games 控制下的其他实体。鉴于 Epic 过去和现在的行为，苹果选择行使这一权利。

苹果的代表律师在致 Epic 的一封信中表示，Epic 已被证明是“不可信的”。苹果表示，无法保证 Epic 今后会遵守苹果开发者计划的条款和条件。

Epic 在一份新闻稿中说，苹果终止瑞典开发者账户是“严重违反”《数字市场法》的行为，表明苹果无意在 iOS 设备上允许真正的竞争。

Epic 回复道：