德国高端汽车制造商奥迪在美因河畔法兰克福开设了第六个充电中心。在 Orber Straße，所有品牌的电动汽车的驾驶员都可以使用四个高功率充电 (HPC) 站为车辆充电，功率高达 320 kW。用户在缴纳汽车费用的同时，还可以在邻近的法兰克福古典城 (Klassikstadt) 享受愉快的体验。

奥迪与这家位于历史悠久的旧工厂的企业合作，该企业拥有国际知名的老式和现代经典汽车系列，并提供一系列服务。客人可以选择多种小吃、饮料和热餐，并在迷人而舒适的环境中享用。

此外，所有奥迪充电中心均采用无障碍设计：已注册专利的旋转臂、高度可调的显示屏以及充足的操作空间（例如在轮椅上），使所有人都能轻松充电，包括残疾人。

旋转臂将充电电缆的重量减轻了约 60%。因此，坐轮椅的顾客可以用一只手握住 CCS 连接器，并用另一只手移动轮椅。CCS 连接器支架进一步优化了轮椅使用者的操作，而顶篷可防止连接器受潮。此外，旋转臂可确保轻松使用任何充电插座，无论它们位于车辆的前部、后部、左侧还是右侧。这使得驾驶员无需将车辆操纵到位。自动电缆回缩可防止充电电缆成为绊倒危险或阻碍轮椅使用者的道路。此外，它还能始终保持电缆干燥。

“在法兰克福都市区，我们拥有高密度的电动车辆。与此同时，充电桩供应也在不断增加。充电中心不仅是一个受欢迎的额外充电机会，而且还让用户可以选择在邻近的 Klassikstadt 大楼度过等待时间。”法兰克福市议员、经济事务、法律和城市营销部门负责人 Stephanie Wüst 说道。Wüst 指出，市中心及其周边地区的快速充电对于无法在家中或工作场所为汽车充电的驾驶员来说尤其重要。

奥迪正在投资市中心充电。“在法兰克福，我们预计每年约有 5,000 次充电操作，”负责管理奥迪充电中心部署的尼古拉·森斯特 (Nikolai Senst) 说道。“我们预计，与其他地点一样，顾客的回头率也会很高。” 在纽伦堡，奥迪自 2021 年 12 月以来一直运营着一个拥有六个充电点的奥迪充电中心，楼上还有一个 200 平方米的休息室，回报率约为 70%。该中心可供所有品牌汽车的驾驶员使用。奥迪客户可以通过 myAudi 应用程序在线预订充电位。

对于充电中心，奥迪使用了拆解测试车辆的二次电池。因此，奥迪可以使用现场可用的低压连接，无需安装额外的变压器。凭借临时存储容量，四个充电点总共可提供约 1.05 兆瓦时的能源，假设足以为 60 辆汽车不间断地充电。

继在柏林和慕尼黑进行测试后，客户服务概念也首次在法兰克福使用：经过专门培训的工作人员通过摄像头提供提示和帮助。支持顾问可以远程检查充电过程。例如，如果在身份验证过程中出现困难，他们可以指出通过信用卡付款的选项。奥迪还提供设置 Plug & Charge 方面的帮助。可以通过热线获得该服务。