宝马集团宣布在泰国罗勇新建一座高压电池组装厂，为即将推出的电动汽车（计划于 2025 年投产）提供支持。即将建成的高压电池组装厂占地 4,000 平方米，是宝马集团泰国制造业务的重要补充。新的装配线将把进口电池转换成模块，然后集成到高压电池中。

宝马集团已在该项目中投资超过 16 亿泰铢（约 4200 万欧元），其中很大一部分——近 14 亿泰铢（约 3600 万欧元）——将用于购买最先进的设备。艺术设备和系统。

自 2019 年以来，宝马集团一直在泰国为当地制造的插电式混合动力车生产高压电池。罗勇工厂为泰国以及各个东盟市场生产约两打 BMW、MINI 和 BMW Motorrad 车型。2023 年汽车产量总计超过 12,000 辆，摩托车产量近 11,000 辆。

员工将接受全面的培训计划，该计划将在全球生产网络中提供，旨在通过知识转移提高当地员工的技术技能。对专业培训和发展的投资也凸显了宝马集团对推动泰国经济发展的承诺。

除了发展自己的劳动力之外，宝马集团还积极参与泰国工业的发展以及全球向有助于节约资源的移动解决方案的转型。今年，它与泰国联合国儿童基金会合作，通过有针对性的 STEM 教育计划、培训和职业建议来改善年轻人的职业机会。