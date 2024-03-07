增长： 根据 Counterpoint Research 最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告，2024 年头六周中国智能手机单元销量同比下降 7%。

驱动因素： 苹果在该期间下跌 24%，原因在于激烈竞争和 2023 年 1 月异常高的销量基数。

驱动因素： 关键厂商 OPPO 和 vivo 的表现不佳也使整体增长处于负增长区间。

驱动因素： 华为 Mate 60 系列持续强劲的需求帮助支撑了今年艰难的开局。

展望： 短期内，消费者信心不足和新机型上市较少可能会抑制增长。

根据 Counterpoint Research 最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告，2024 年头六周中国整体智能手机销量同比下降 7%，其中苹果、OPPO 和 vivo 等主要厂商均出现两位数下滑。

苹果 iPhone 在今年前几周的销量表现不佳，原因有几个。Counterpoint Research 的高级分析师张萌萌 (Mengmeng Zhang) 表示：“首先，它在高端市场面临来自强势回归的华为的激烈竞争，同时又受到来自 OPPO、vivo 和小米等厂商激进定价的挤压。尽管 iPhone 15 是一款出色的设备，但相较于前代版本并没有显著的升级，因此消费者暂时没有换机的意愿。”

同时需要注意的是，2023 年头六周的销量异常高，由于 2022 年 12 月的生产问题导致大量换机需求被推迟到 2023 年 1 月，这放大了同比对比的负面影响。

2024 年 vs 2023 年前六周中国每周智能手机销量份额和增长

华为 Mate 60 系列持续吸引并满足了强劲的市场需求，成为今年年初为数不多的亮点之一。

“消费者信心需要上升才能稳定市场，但考虑到目前正在发生的一切，尤其是在房地产领域，这将是一个艰难的挑战，” Counterpoint Research 的高级分析师林科宇 (Ivan Lam) 表示， “就苹果而言，短期内还有更大回旋的余地。本周末积极的促销活动就是一个例子。”

由于消费者支出疲软和新产品上市较少，预计 2024 年第一季度的整体增长将继续为负。