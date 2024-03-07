现代汽车宣布即将推出增强版IONIQ 5和全新 I ONIQ 5 N Line ，该产品线提供产品增强、创新功能和设计升级。外观变化包括新颜色、前仪表板周围的一些变化，包括更多“像素”图案细节和外部充电状态指示器，以及后窗上方稍大的后扰流板。保险杠的变化意味着该车现在比之前的车型长 20 毫米（0.8 英寸）。韩国版汽车还对“数字后视镜”进行了一些更改，即用数码相机代替侧视镜，而美国没有这种功能。升级后的“N line”版本还有额外的外观变化，特别是不同的保险杠、轮拱和门板上的车身颜色装饰、20英寸车轮和N line徽章。通过现代的“数字钥匙 2 ”，用户体验得到了改善，您可以使用手机或 Apple Watch 锁定和解锁车辆。

增强版IONIQ 5旨在通过改进规格和应用新技术来提高消费者满意度，从而保持全球屡获殊荣的电动汽车产品竞争力的典范水平。升级后的 IONIQ 5 现在容量有所增加，从 77.4 kWh 增加到 84.0 kWh，这反过来又增加了其全电动续航里程。

车辆内部提供了更高的可用性和便利性，同时保持了舒适的居住空间。在中控台上，环球岛的上部现在设置了一个物理按钮，可以操作常用的功能，例如第一排加热和通风座椅、加热方向盘和停车辅助功能。此外，智能手机无线充电板已从下部移至上部，显着增强了可用性。

此外，还采用了带有交互式像素灯的新方向盘设计，并改进了信息娱乐和空调控制装置的布置，以提高操作便利性。

为了增强用户的整体移动体验和便利性，该公司实施了名为联网汽车导航驾驶舱（ccNC）的下一代信息娱乐系统。该车辆还配备了无线无线 (OTA) 软件更新，以确保车辆的主要电子控制装置保持最新状态。

此外，现代汽车还推出了多项新的安全和便利功能，以使驾驶员受益。其中包括手动检测 (HOD) 方向盘、车道保持辅助 2、远程智能停车辅助 2 (RSPA 2) 和前向/侧向/后向停车防撞辅助 (PCA-F/S/R)。所有这些功能都有助于提供更安全、更便捷的驾驶体验。

为了提高适销性，一些客户喜欢的功能已被应用，包括智能前灯系统（IFS）、数字钥匙2、内置摄像头2和第二排座椅遥控折叠。

与之前的车型相比，还采取了其他措施来提高安全性和乘坐舒适性。

新款 IONIQ 5 配备减震器，有助于减轻路面振动，提供更平稳的驾驶体验。前罩板横杆的刚性也得到了提高，以减少方向盘的振动。后轮和车辆下部的加固材料加倍，从而提高了稳定性和敏捷性。加强车身刚度，降低低频轰鸣噪声，优化电机噪声控制。后轮电机的额外隔音效果增强了整体安静度。

安全方面，车身、前后门以及B柱部位均进行了加固，提高侧面碰撞防护能力。该车还配备了八个安全气囊系统，包括第二排侧面安全气囊，以提高安全性。

IONIQ 5 N Line 也加入了该阵容，它是一款运动型车型，定位于升级版基础车型和高性能 IONIQ 5 N 之间。N Line 车型预计将满足对运动风格日益增长的需求，吸引那些喜欢运动的客户。寻求动态驾驶体验。

IONIQ 5 N Line拥有更具侵略性、运动感的前后设计，独特的保险杠、时尚的侧裙以及一组专用的20英寸铝制轮毂，强调了车型的运动外观。

座舱还采用 N Line 专属设计，配有专用 N Line 方向盘和仪表板、N Line 专属金属踏板、黑色车顶内衬、带有 N 标志的专用运动座椅、红色撞色缝线和两种座椅套选件，营造出身临其境的动感氛围。驾驶环境。

增强型 IONIQ 5 和新款 IONIQ 5 N Line 将于 2024 年 3 月开始向韩国客户销售。现代汽车计划在年内逐步将其引入全球市场。中国市场也在等待中。