根据Sensor Tower发布的最新报告，《MONOPOLY GO!》成为全球收入最高的IP移动游戏，其发行商Scopely和孩之宝分别成为IP移动游戏收入最高的发行商，以及移动游戏领域收入排名第一的IP母公司。2023年PC/主机平台也出现了重量级的IP游戏新作，其中华纳兄弟出品的《霍格沃茨之遗》表现最为突出。以下为详细内容：

通过这份报告，您将深入了解以下行业动态：

《MONOPOLY GO!》成为全球收入最高的IP移动游戏，其发行商Scopely和孩之宝分别成为IP移动游戏收入最高的发行商，以及移动游戏领域收入排名第一的IP母公司。

通过应用内IP联动，非IP游戏也能借助相关IP获取更广泛的吸引力。

2023年PC/主机平台也出现了重量级的IP游戏新作，其中华纳兄弟出品的《霍格沃茨之遗》表现最为突出。

由于用户获取成本在过去几年一直上涨，移动游戏发行商再次将眼光投向广受欢迎的著名IP。在这个领域，过去一年中出现了不少新趋势，包括IP移动游戏大量上市、应用内联动次数增加、IP媒体类型转变等。本报告将详细分析2023年全球IP游戏领域的最新趋势。

收入最高的 20 个 IP 母公司

从下图可以看出，《MONOPOLY GO!》所使用的地产大亨IP让孩之宝成为全球第一的IP母公司。位居第二的是韩国游戏发行商NCSoft，其《天堂》IP是非常成功的RPG游戏系列。拥有大热作品《Pokemon GO》的任天堂也进入了榜单。

凭借《海贼王》、《火影忍者》等热门日漫IP，集英社的母公司一桥集团位列榜单第三名。不同于其它IP母公司，该集团是少数拥有多个热门IP的企业。迪士尼同样拥有多个成功IP，业务也涉及多个IP媒体类型，但仅位列IP母公司收入榜第五名。

说明：一个母公司可拥有不同的IP运营商和IP。举例来说，迪士尼是一家母公司，该公司旗下的IP运营商卢卡斯影业负责运营星球大战IP。图中的颜色代表IP媒体类型，即该IP最初以哪种类型出现。例如，星球大战是一个电影IP，Monopoly则是一个桌游IP。

3 家亚洲企业入围 2023 年发行商收入排行榜前五

2021年和2022年，IP移动游戏收入冠亚军分别是日本万代南梦宫和韩国NCSoft，前者主要凭借《龙珠Z》系列游戏在移动端的成功，后者则是热门IP《天堂》的拥有者。《星际迷航:舰队指挥》和《漫威神威战队》等游戏的发行商Scopely也登上榜单，但仅排第10名。

进入2023年，《MONOPOLY GO!》成功上市使得Scopely排名一举飙升9位至榜首。同样表现卓越的还有腾讯，凭借《英雄联盟手游》前进至第2名。这款MOBA手游在西方市场反响平平，但在中国市场却取得巨大的成功。另一方面，CyberAgent旗下热门动漫RPG手游《Uma Musume Pretty Derby》(赛马娘) 在过去两年热度有所降低。

IP 联动涉及多个领域

除了IP改编手游，IP联动正在移动游戏领域得到更广泛的采用，即移动游戏通过与某个IP合作举办活动来提升自身的下载量、收入和参与度。

例如《Roblox》就一直积极开展各种IP联动。在过去一年，与其合作的IP就包括加拿大太阳马戏团Cirque du Soleil、日本游戏节目Takeshi’s Castle、名人帕丽斯·希尔顿，以及韩国演唱组合BLACKPINK。在这些活动中，只有与BLACKPINK联动期间，《Roblox》出现了显著的收入提升，反映出韩团粉丝具有较高的参与度。

不过，如果《Roblox》开展这些合作的主要目的不是推动用户付费而是为了广告收入，那么这些用户支出的增长就是额外的收益。因此，尽管没有带来显著的收入增长，这些合作项目展现出《Roblox》作为一个平台的多样性。

找准联动 IP 将有效提升游戏收入

当然，行业也涌现出不少针对细分群体的IP联动。以《胜利女神：妮姬》为例，该游戏与PC/主机游戏IP《NieR》的联动就赢得双方粉丝群体的认同，并带来收入的大幅增长。

这两款游戏都基于科幻动漫主题，且都拥有迷人的角色，这些共同点使得IP联动更容易被双方的粉丝接受，从而提升活动的成功率。

在促动下载方面，明星与网红的效用相当

作为一个组合，BLACKPINK的成功并不仅限于应用内活动，她们还推出了自己的移动游戏，并在日渐式微的名人IP移动游戏领域脱颖而出。在美国，下载量最高的名人IP包括发布了多款移动派对游戏的Ellen DeGeneres，以及Ryan’s World等面向儿童的YouTube博主。

IP游戏在过去一年的复兴让一些提前布局并有经验积累的公司获得了丰厚回报。由于移动行业隐私保护举措的加强，使得定位和获取目标用户的难度被不断提升，IP再次成为吸引用户的有效手段。而且对IP的采用也不再局限于IP改编手游，而是延伸至非IP手游。因而我们看到在未来的游戏领域，IP将有更大的发展空间。