极速充电 (XFC) 电池技术开发商StoreDot透露，其电池可提供一致且可靠的冬季性能。这意味着电动汽车驾驶员即使在寒冷的天气下也可以为车辆充电，同时仍保持出色的行驶里程。借助这项技术，消除了冬季里程焦虑，为电动汽车驾驶员提供了可靠、高效的解决方案。

最近的实验室测试表明，StoreDot 的硅电池在 -10°C 以标准充电速度充电时可达到 80% 的容量。StoreDot 的电池经过测试，即使在冰点以下的条件下也能表现出一致的放电率和足够的行驶里程。在 14°F (-10°C) 的温度下，电池可提供其全范围容量的 85% 以上。即使在 -4°F (-20°C) 的极冷条件下，电池仍能提供超过 70% 的全范围容量。

与目前市场上的传统电动汽车电池相比，StoreDot 的 XFC 电池具有更高的储能容量、更快的充电速度和更长的使用寿命，使其面向未来，无论气候如何，都能全年提供最佳性能。

StoreDot 最近宣布了 2024 年的预期里程碑。其中包括演示世界上第一个配备 XFC 技术的电动汽车电池组、向 OEM 供应棱柱形 B 样品，以及在商业化道路上扩大在美国的业务。

StoreDot 的 XFC 电池已做好生产准备，今年可在 5 分钟内充电 100 英里。该公司的目标是到2026年实现4分钟充电100英里，到2028年实现3分钟充电100英里。

StoreDot首席执行官 Doron Myersdorf 博士：“我们的最新测试表明，我们的电池可以超越传统的寒冷天气范围和充电限制，而这些限制通常会阻碍电动汽车在寒冷气候下的发展。尽管所有锂离子电池在极冷条件下都会损失容量，但我们使用硅为主阳极的创新设计可最大限度地减少这种损失。即使在最极端的零度以下条件下，我们的电池也能提供最佳的行驶里程。借助我们的革命性技术，驾驶员现在可以克服冬季最严峻的挑战，确保在任何气候或条件下都能获得平稳的驾驶体验，并消除冬季里程焦虑。”