美国电池开发商24M分享了其革命性24M电池技术组的最新创新——Liforever。Liforever 是 24M SemiSolid 电池制造平台的独特之处，是一种适用于 EV 和 ESS 电池的直接材料回收方法。Liforever 通过在生产过程中和报废时高效且经济地回收和再利用电池材料（包括磷酸铁锂或 LFP）来减少锂离子电池对环境的影响。

24M首席执行官 Naoki Ota表示：“更好的电池回收对于可持续能源的未来至关重要，但在传统电池生产中使用粘合剂使得直接回收变得不切实际。” “Liforever 解决了这些挑战，它能够重复利用电池的几乎每个部分，而不需要传统电池回收中使用的昂贵、低效且对环境具有挑战性的流程。我们简化的 SemiSolid 技术进一步优化了这些成本节省，该技术消除了传统电池生产中使用的一半步骤。”

传统的锂离子电池使用昂贵且有毒的火法冶金和湿法冶金回收工艺，形成黑色电子废物，从而损坏阳极和阴极材料的结构。由于这种损坏和工艺成本较高，LFP 等较便宜的材料通常不会被回收。只有更昂贵的金属，最常见的是镍、锰和钴，才能以贱金属形式从黑色物质中提取出来，并重新引入活性材料生产过程中。

相比之下，Liforever 保持了活性材料的原始形式，并且不会产生黑色物质——这是业内其他公司无法做到的。这使得阳极（石墨）和阴极（NMC、LFP、NCA 等）的所有活性材料能够以低成本回收。回收后，活性材料会进行低成本清洁，并根据需要进行重新锂化，以恢复其原始容量。

如附图所示，24M 已使用报废 LFP 电池展示了 Liforever，首次展示了一种经济有效的回收 LFP 细胞的方法。

Liforever 回收方法的设计与当前和预期的未来回收法规兼容，使电池制造商、电动汽车 OEM 和 ESS 运营商能够确保其电池技术面向未来。由于 24M SemiSolid 工艺与化学无关，Liforever 将支持所有化学类型的下一代电池，从而延长该技术的使用寿命。