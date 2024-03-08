沙特阿拉伯国际多元化集团阿吉兰兄弟控股在中东最大的科技盛会LEAP期间宣布，与独立边缘云服务提供商白山云科技共同推出面向中东北非地区的合资企业——AJ Cloud，为该地区客户提供世界级云产品、服务和解决方案，赋能当地数字基础设施建设和数字化转型升级。

借助阿吉兰兄弟控股在科技领域的投资经验，以及白山云科技在云计算赛道内的技术优势和海外服务经验，针对中东北非市场的独特需求，AJ Cloud精心设计，融合当地企业文化，提供量身定制的内容交付、直播、云安全和边缘云计算解决方案，以满足当地客户的数字化业务发展需求。得益于与顶级互联网服务提供商和电信运营商的战略合作伙伴关系，AJ Cloud覆盖网络广泛，在中东北非15个国家拥有40多个网点，以此确保服务交付的可靠性。AJ Cloud 致力于提供以客户为中心的云产品和解决方案，它的问世将进一步改善该区域的云服务市场，推动数字化产业繁荣发展。

阿吉兰兄弟控股集团副首席执行官阿吉兰·穆罕默德·艾尔•阿吉兰表示：“在沙特‘2030愿景’的指引下，阿吉兰兄弟控股已在包括云计算、大数据、人工智能等在内的科技领域与行业领先的伙伴开展交流合作，不断提升沙特的数字基建水平。中国是沙特第一大贸易伙伴，双方经贸合作向更高水平发展迈进，数字经济领域合作不断深化。此次AJ Cloud的推出是我们在科技领域与优秀中国企业强强联手的最新举措，将一进步推动中沙数字基础设施建设合作发展。”

阿吉兰兄弟控股科技事业部门首席执行官阿默·埃纳亚称：“积极践行沙特‘2030愿景’倡议，中沙双方的紧密合作将在促进沙特经济增长方面发挥重要作用。AJ Cloud股东双方对合资企业的投资预计高达9.18亿美元，并将致力于培养本地人才，预计将创造200多个就业机会，助力沙特实现数字经济发展和经济结构转型。”

白山云董事长霍涛表示：“AJ Cloud的推出是白山云坚定不移深耕中东北非市场，持续增强覆盖范围和服务能力，将本地化落到实处、落到深处的里程碑式成果。我们期待未来通过AJ Cloud平台，为更多本地和国际组织以及业务合作伙伴提供高效的定制化解决方案，满足全球企业客户的多样化需求，助力沙特数字经济繁荣向前。”

作为独立边缘云服务提供商，白山云已在全球300+城市建成1700+边缘节点，并与海外100+主流运营商实现深度互联合作。在中东北非地区，白山云科技已完成在沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、巴林、伊拉克、埃及、约旦等主要国家的网络基础设施的建设和覆盖，成为中东北非地区边缘网络资源规模最大、最具竞争力的服务提供商之一。

大力发展数字基建、推动包括云计算在内的科技创新是沙特”2030愿景”的重要战略部分，并提出到2030年在人口密集城市实现超过90%的高速宽带网络覆盖率。沙特政府持续深化与私营机构的合作，建立数字政策体系、提高民众对数字服务的认知，从数字消费到数字生产，加快科技本地化进程，提高数字经济对GDP的贡献。

沙特政府重视并不断推出多项促进云采用的计划。早在2019年沙特电信监管机构——通信和信息技术委员会就已经提出了“沙特云优先政策”(KSA Cloud First Policy)，推动沙特政府、企业“上云”。第三方独立机构研究显示，2024年，沙特的云服务市场规模将达到40.4亿美元，并有望在2029年达到88亿美元。在2024年至2030年期间，云服务产业将为沙特经济累计创造1090亿美元的贡献，并创造148600个新的就业机会。