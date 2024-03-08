从 iOS 平台切换到安卓平台并非易事，甚至要比大多数人想象的都难。为了响应欧盟 DMA 要求，苹果现确认，他们正在开发一种“用户友好”的解决方案，好让 iPhone 用户能够轻松将数据转移到“非苹果手机”（即 Android 手机）上去，暂定目标为 2025 年秋。

苹果刚刚更新了“DMA 合规报告非机密摘要”文件，其中提到了一些未来将对 iOS 进行的更改，其中一项计划就是改善 iOS 和不同操作系统之间用户数据的“可移植性”。

苹果计划进一步改善其用户数据可移植性。目前已经有第三方提供此类迁移解决方案，帮助用户在不同操作系统的设备之间传输数据。为了进一步扩展这些选项，苹果正在开发一种解决方案，帮助移动操作系统提供商开发更易于用户使用的解决方案，将数据从 iPhone 转移到非苹果手机。苹果的目标是到 2025 年秋季推出这一解决方案。

从苹果的描述来看，这似乎意味着苹果只打算为其他厂商（例如三星、Google 等 OEM）提供相应的工具或者 API，以便让这些厂商去开发自家手机对应的换机软件。

苹果目前已经为 Android 用户提供了一个“转移到 iPhone”应用，旨在帮助用户将数据从 Android 设备转移到 iPhone 手机上来，现在这个开发项目则刚好相反。

此外，Google 最近改进了将用户数据从 iPhone 转移到安卓手机的方式，但该应用目前依然受到 iOS 很大限制，仍无法传输短信、壁纸和聊天历史记录等数据，也不能传输 eSIM、文件、保存的密码或浏览器书签等数据。

不过，鉴于苹果此举是为应对 DMA 所采取的行动，相信这一解决方案很可能最终只会适用于欧盟范围内的安卓手机。