根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，欧洲地区（不含俄罗斯）智能手机出货量为3780万部，同比下降3%。苹果扭转了连续七个季度位于三星之后的局面，重夺领先地位，出货量为1240万部，同比增长1%。三星位居第二，出货量为1080万部，减少了12%。但S系列和中端A系列的出货量保持稳定，抵消了部分销量下降的影响。值得注意的是，2023年全年，三星是最大的厂商。小米的销量虽然下滑了10%至600万部，但仍保住第三的位置，这要得益于其在中欧和东欧的强劲势头。摩托罗拉和荣耀分别位居第四和第五位。摩托罗拉的出货量为200万部，同比激增73%；而荣耀的出货量为110万部，同比增长更是达到116%。

Canalys分析师Runar Bjørhovde表示：“2023年第四季度，高端智能手机在欧洲市场份额创下历史新高。近40%出货的智能手机价格在800美元及以上。iPhone15 Pro的强劲需求、Galaxy S系列稳定的销量以及Google Pixel出货的不断增长，推动高端智能手机的主导地位。展望未来，苹果将致力于利用即将到来的更新周期。这包括探索新的市场途径，促使消费者购买iPhone，例如在西班牙与桑坦德银行（Santander）合作推出的“银行即渠道（bank-as-a-channel）”方法。就三星而言，高端S系列和可折叠设备仍然是首推产品。三星正试图测试一种基于服务的订购模式。”

Canalys研究分析师Brandon Gurney表示：“除了前三名之外，2023年厂商的格局发生巨大变化。少数厂商的强劲涨势抵消整体市场的下滑。2023年，摩托罗拉是增长最为强劲的厂商。其专注于在整个地区针对性地获取移动网络运营商的名额，以实现全年的持续增长。荣耀紧随摩托罗拉之后，在第四季度首次跻身欧洲市场前五。这是其迈向首次公开募股（IPO）过程中，证明市场潜力的一个关键里程碑。”

Gurney补充道：“在过去的几年中，竞争一直激烈，但2024年竞争会进一步加剧。OPPO、vivo和realme的目标是在解决与诺基亚的专利纠纷后夺回市场份额。HMD 将通过最近推出的自有子品牌，特别针对欧洲消费者和渠道合作伙伴，努力提高自己的市场地位。此外，Nothing和传音不断扩大的品牌足迹将进一步推动加剧竞争，在未来几年里提供众多优质产品供消费者选择。”

Bjørhovde补充说：“由于疫情期间购买的设备即将迎来更新周期，2024年欧洲智能手机市场将恢复个位数增长。厂商要想抓住这一机遇，并脱颖而出，必须采用一个整合的方法，强调创新、可靠性、后端物流保障、合法合规性和明确的品牌定位。从长远来看，厂商将更加关注以人工智能（AI）为核心的端侧用户体验，更加强调个性化、生态系统的交互性、生产力和娱乐性。将AI集成到智能手机的技术将继续稳步发展。目前，已成为研发驱动的关键功能，对保持长期竞争力至关重要。即便如此，厂商必须对消费者进行科普，让消费者理解如何最大限度地利用端侧AI的能力，真正实现物超所值。”