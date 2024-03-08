印度政府宣布已批准国家级“IndiaAI 使命”项目，旨在实现“让 AI 在印度扎根”和“让 AI 为印度服务”两大目标，预算达 1037.192 亿卢比。

据介绍，该项目将由数字印度公司（DIC）旗下的“IndiaAI”独立业务部门（IBD）实施，并包括以下组成部分：

IndiaAI 算力：将建立一个由 10000 个以上 GPU 组成的可扩展人工智能计算基础设施，以满足印度快速增长的 AI 初创公司和研究生态系统的需求。这些 GPU 将通过公私合作的方式建设。此外，其中还包括一个 AI 市场，从而为 AI 创新者提供 AI 即服务和预训练模型，使其成为获取关键人工智能创新资源的一站式解决方案。

IndiaAI 创新中心：将致力于开发和部署本土的大型多模态模型（LMM）和关键领域的领域特定基础模型。

IndiaAI 数据集平台：将简化获取高质量非个人数据集以进行人工智能创新的流程，将开发一个统一的数据平台，为印度初创公司和研究人员提供无缝访问非个人数据集的一站式解决方案。

IndiaAI 应用开发计划：该计划将针对来自中央部委、州政府部门和其他机构的问题陈述，促进人工智能在关键领域的应用，将重点开发 / 扩展 / 推广具有催化大规模社会经济转型的潜力的影响性 AI 解决方案。

IndiaAI 未来技能：旨在降低进入 AI 行业的门槛，并增加本科、硕士和博士课程中的人工智能课程。此外，还将在印度二线和三线城市设立数据和人工智能实验室，以教授基础课程。

IndiaAI 创业融资：这一概念旨在支持和加速深度科技人工智能初创公司，并为它们提供简化的融资渠道，使其能够实现未来的人工智能项目。

安全可信 AI 能力：要让业界认识到为负责任地开发、部署和采用人工智能提供适当保障的必要性，安全可信赖的人工智能支柱将支持负责任的人工智能项目的实施，包括开发本土工具和框架、为创新者提供的自我评估清单以及其他指南和治理框架。

据 IT 行业机构 Nasscom 称，到 2027 年，印度人工智能市场预计将达到 170 亿美元，2024 年至 2027 年复合年均增长率为 25%-35%。