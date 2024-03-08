新款梅赛德斯-奔驰 Wallbox 现已在美国广泛销售，为客户提供了另一种在家中联网的智能充电选择。由于高达 90% 的充电是在家里进行的，梅赛德斯-奔驰 Wallbox 是帮助客户快速轻松充电的重要工具。梅赛德斯-奔驰客户可以方便地在夜间为他们的电动汽车或插电式混合动力汽车充电，具体取决于电池尺寸和充电状态。

壁箱的时尚设计与梅赛德斯-奔驰电动汽车的设计语言相匹配，让客户能够同时享受外形和功能。

“梅赛德斯-奔驰致力于为我们的客户提供各种方便、简单、快速的充电选择，无论是在家中还是在路上。梅赛德斯-奔驰 Wallbox 是一款设计精美且直观的工具，通过与 Mercedes me connect 应用程序的高级集成，为我们的客户在充电时提供更大的灵活性和功能。”梅赛德斯-奔驰美国充电解决方案高级经理 Markus Rossmann 说道。

一旦 Mercedes-Benz Wallbox 连接到互联网，客户无论身在何处，都可以通过智能手机上的 Mercedes me connect 应用程序使用远程功能轻松操作 Wallbox。例如，该应用程序可用于启动和停止充电会话、跟踪当前充电状态、显示充电历史记录等。在该应用程序中，客户可以根据能源费率和车辆消耗的能源量来估算家庭充电成本。

梅赛德斯-奔驰 Wallbox 还能够接收“无线”软件更新，这将允许在开发时添加其他功能。此外，Mercedes-Benz Wallbox 还可以通过 Mercedes me connect 应用程序或 RFID 卡锁定和解锁，防止未经授权的使用。新款梅赛德斯-奔驰 Wallbox 展示了创新技术、引人注目的设计和出色的实用性。外壳遵循梅赛德斯-奔驰电动汽车美学的设计原则，使其成为任何车库的时尚补充。壁箱控制充电过程，并在 240V 分相电路上提供高达 11.5 kW 的功率。

这使得使用 Wallbox 充电比使用传统家用插座充电快约 8 倍。壁盒上的多色 LED 灯指示充电过程的状态。如果安装正确，壁箱的集成安全组件可以在主动充电时为车辆、家庭和壁箱提供额外的故障电流保护。

为了最大限度地提高多功能性，梅赛德斯-奔驰 Wallbox 配备了 23 英尺长的充电电缆，以适应不同的车库停车配置。梅赛德斯-奔驰 Wallbox 可为所有梅赛德斯-奔驰电动汽车和插电式混合动力汽车以及使用 SAE J1772 充电接口的其他制造商的电动汽车充电。