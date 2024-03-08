得益于全球强劲的市场份额，沃尔沃在 2023 年交付了比以往任何时候都多的卡车，全球交付量达到 145,395 辆。该公司还继续大力投资产品组合，保持在电动卡车市场的领先地位。沃尔沃的卡车总交付量小幅增长至 145,395 辆卡车的历史最高水平（2022 年：145,195 辆），前三大市场是美国、巴西和英国。2023年公司全球整体市场份额仍保持较高水平。

沃尔沃卡车保持了其在电动卡车市场的强势地位，2023 年全球电动卡车总交付量为 1,977 辆，较上年增长 256%。沃尔沃在欧洲电动重型汽车市场的份额增至 47.2%（32.3%）。

沃尔沃卡车最近推出了两款新车型，扩大了其电动系列——新款沃尔沃 FH Aero Electric 和新款沃尔沃 FM Low Entry，这是该公司首款仅采用全电动动力系统开发的车型。这意味着该公司现在总共提供八种电动卡车型号，旨在处理各种运输任务。

自2019年以来，沃尔沃卡车已向六大洲45个国家的客户交付电动卡车。2023 年，沃尔沃向拉丁美洲交付了第一批重型电动卡车，这些车辆将销往巴西、智利和乌拉圭的客户。沃尔沃还成为第一家在摩洛哥、韩国和马来西亚提供纯电动重型卡车的制造商。

2024 年初，沃尔沃实施了有史以来最大规模的产品改革，在全球范围内推出了新卡车。面向北美市场的全新沃尔沃VNL 长途重型卡车基于全新平台，与上一代产品相比，燃油经济性提高了10%，并配备了一系列新的安全功能。新平台可适用于各种可再生燃料以及电池电动动力系统。

针对欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚，沃尔沃 FH 车型推出了全新 FH Aero 版本，具有四种不同的动力总成选项，包括电动和可再生燃料动力发动机。得益于优化的空气动力学和新技术，该车型系列的燃油效率比常规沃尔沃 FH 车型提高了 5%。