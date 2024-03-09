2024款腾势D9正式上市，新款腾势D9 DM-i超级混动版官方指导价33.98万元-44.98万元，新款腾势D9纯电版官方指导价37.98万元-46.98万元。
宜商宜家的驾驭与舒适，行稳致远，从容演绎潇洒人生。2024款腾势D9依托于全球领先的新能源技术，提供DM-i超级混动、EV纯电动双动力选择，满足全场景出行需求，长途行驶再无里程焦虑。
智能底盘方面，2024款腾势D9搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统，在不同路况自动匹配不同阻尼，舒适、运动双模式可选，较强、适中、偏弱三挡可调，无感通过减速带、凹凸路面，显著抑制转弯侧倾，兼顾舒适性与操控性。同级领先的CCT舒适控制技术经优化升级，制动俯仰提升20%，转弯侧倾控制提升12%，轻松应对各种路况，全车人不晕车，时刻坐享舒适。
2024款腾势D9基于智能座舱、智能驾驶、智能底盘打造D9全维智能豪华。腾势Link 超智能交互座舱进化为9屏互联，全场景智能语音达到毫秒级响应，支持全场景连续对话，一次唤醒，多次交互，更有百万APP供用户随心下载。同时，2024款腾势D9根据不同生活场景，开发多种场景模式，可随时通过语音开启，动口不动手，动手更顺手。此外，新车还搭载了腾势Pilot L2+级智能驾驶辅助系统，拥有车道领航、遥控泊车等功能，让驾驶省力又省心。
自面世以来，腾势D9已历经3次重大OTA升级，新增及优化功能多达近百项，常用常新，越用越好用。基于800V平台打造的2024款腾势D9 EV搭载103度电池包，电池安全性同级领先，整车续航超620km，同时搭载全球首创双枪超充技术，可将普通快充桩升级为“超级快充桩”，充电15分钟即可补能230km，补能更快更便捷。
2024款腾势D9为用户倾心打造独有的金字塔整车安全架构，以车身安全为底座，信息安全为塔腰，环境安全为塔尖，全维守护用户出行安全。