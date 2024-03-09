2024款腾势D9正式上市，新款腾势D9 DM-i超级混动版官方指导价33.98万元-44.98万元，新款腾势D9纯电版官方指导价37.98万元-46.98万元。

宜商宜家的驾驭与舒适，行稳致远，从容演绎潇洒人生。2024款腾势D9依托于全球领先的新能源技术，提供DM-i超级混动、EV纯电动双动力选择，满足全场景出行需求，长途行驶再无里程焦虑。

智能底盘方面，2024款腾势D9搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统，在不同路况自动匹配不同阻尼，舒适、运动双模式可选，较强、适中、偏弱三挡可调，无感通过减速带、凹凸路面，显著抑制转弯侧倾，兼顾舒适性与操控性。同级领先的CCT舒适控制技术经优化升级，制动俯仰提升20%，转弯侧倾控制提升12%，轻松应对各种路况，全车人不晕车，时刻坐享舒适。