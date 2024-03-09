Lotus透露了其首款电动超级GT Emeya的英国和欧盟定价以及更多细节。它还推出了在线汽车配置器，供客户在下订单之前设计和个性化他们的车辆。Emeya 提供六种颜色，其中包括两种新饰面，现已作为整个 Lotus 电动汽车系列的外观选择——北风灰和火光橙。附加颜色包括太阳黄、Akoya 白、恒星黑和凯姆灰。

Emeya 在豪华 GT 细分市场中的价格极具竞争力，并将提供三种型号：

Emeya，该系列的入门级产品，起价为 94,950 英镑（106,400 欧元）。

Emeya S 是一款装备精良的 Hyper-GT 车型，起价为 107,450 英镑（126,950 欧元）。

旗舰产品 Emeya R 起价为 129,950 英镑（150,990 欧元）。

Emeya 于 1 月 18 日在中国推出，并将于 2024 年第三季度向英国和欧洲客户提供。有关市场可用性的更多信息将于近期发布。

Lotus优化了车辆电池的设计布局，在相同的空间内可以多安装20%的电池。通过这样做，Emeya 能够提供市场领先的充电功能，将续航里程提高高达 20%。

使用 350kW 直流快速充电器时，Emeya 可在 18 分钟内充电 10-80%，最大 WLTP 续航里程为 610 公里（379 英里）。

莲花将其丰富的赛车运动传统和行业领先的工程能力融入到整个 Emeya，为驾驶员带来真正令人兴奋的精致且充满活力的电动汽车。特点包括：

以驾驶员为中心的创新悬架设计，配备全轮驱动、先进的主动侧倾控制和后轮转向。

先进的主动空气动力学设计，例如前保险杠下的主动气坝和主动后扰流板。这些增加了下压力，从而增加了汽车在展开时的稳定性，并在不展开时减少阻力。

250 公里/小时时的下压力为 150 公斤，风阻系数低至 0.21 Cd。这样，驾驶员就可以根据他们的环境定制驾驶体验。例如，在技术性山路上，客户可以采用运动模式来增强下压力、提高敏捷性并更好地与道路连接。

功率高达 905 马力，使 Emeya 能够在 2.8 秒内从 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速，使其成为世界上最快的电动汽车之一。

先进的新型高性能双层电池设计的冷却属性支持更高的可重复性和性能可持续性，即使在赛道等极端驾驶条件下也是如此，而且还提供了更大的充电之间的行驶里程。

轻质碳陶瓷制动器可减轻重量并缩短制动距离，从而有助于动态操控，并使部件的使用寿命加倍。

多达五种驾驶模式，包括续航、旅行、运动、个人和赛道。驾驶员可以控制行驶高度、空气悬架刚度、加速响应、座椅配置（带有可调节侧垫）等，以优化任何环境下的效率、性能和舒适度。

电子控制空气悬架系统配有先进的车载传感器，可响应路况变化并自动调整车辆设置。这确保了客户最平稳的乘坐和最佳的驾驶体验。

结合 Emeya 的低驾驶位置，汽车的每个元素都旨在将驾驶员与道路连接起来，并唤起真正驾驶莲花跑车的真实感觉。

Lotus Emeya 采用尖端技术，旨在为驾驶员提供无缝体验，进一步将他们与车辆连接起来。特点包括：