Acura发布了备受期待的全电动 SUV 2024 ZDX 和高性能 ZDX Type S（有史以来最强大的 Acura）的额定功率。ZDX Type S 采用经过性能调校的双电机 AWD 动力系统，可提供令人兴奋的 500 最大马力和 544 磅英尺的扭矩。最大扭矩 – 超过讴歌 NSX Type S 超级跑车。ZDX A-Spec买家可以选择 358 马力和 324 磅英尺的后轮驱动单电机动力系统。最大扭矩或更强大的双电机全轮驱动配置，功率为 490 马力和 437 磅英尺。最大扭矩。

全电动 Acura ZDX 基于最先进的电动汽车平台打造，具有低重心和接近 50/50 的重量分布，继承了 Acura 的 Precision Crafted Performance DNA。Type S 买家还可以选择配备亮黑色轮毂的高性能夏季轮胎，进一步提高 Type S 的性能。

2024 Acura ZDX 是该高性能品牌的首款全电动车型，还配备了尖端技术和标准连接功能，包括 Acura 首次集成 Google 内置功能，以及无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能。ZDX 也是首款配备 Bang & Olufsen 豪华音响沉浸式音频体验的 Acura 车型，该体验将通过即将推出的 2025 Acura MDX 扩展到整个 Acura 产品线。

Acura 为 ZDX 客户提供全面、一流的家庭和道路充电解决方案，包括使用美国最大的公共快速充电网络、特斯拉超级充电站以及EVgo和Electrify America（及其漫游合作伙伴）。ZDX配备组合充电系统（CCS）端口，兼容北美充电标准（NACS）。

此外，Acura 客户将可以使用新的IONNA充电网络，该网络预计将于 2024 年在美国开设首个充电站。IONNA 是一家由全球七家最重要的汽车制造商组成的合资企业，目标是建立至少 30,000 个高功率充电站充电站战略性地分布在整个北美地区。

讴歌提供公共充电积分、充电设备和安装积分的组合，以适应每个买家的生活方式。客户可以通过讴歌家庭电气化 (AHE) 市场兑换安装积分，在这里他们可以访问经验丰富的本地安装人员网络，并获得专家能源顾问的专门支持，以回答有关安装、回扣、激励和其他家庭电气化产品的问题。